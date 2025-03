Congresso recebe proposta que isenta IR de quem ganha até R$ 5 mil

Entre os casos de crise abordados no documento de sobrevivência estariam um acidente industrial, um evento climático grave, um ataque cibernético ou um conflito armado.

No entanto, segundo a Secretaria-Geral de Defesa e Segurança Nacional (SGDSN), responsável pela elaboração da cartilha, citada no jornal Le Figaro na terça-feira (18), este último ponto não deve ser o foco central do documento, apesar de ser lançado em meio a tensões sobre a retirada da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia.

Em 5 de março, Emmanuel Macron fez um apelo à “pátria” para que se “comprometa” diante da “ameaça russa” durante um discurso transmitido pela televisão. Desde então, o governo insiste na necessidade de rearmar a França, assim como vários outros países europeus, como a Alemanha, que votou na terça-feira, um gigantesco plano de investimentos.

Kit de sobrevivência

O guia de vinte páginas, que será finalizado nos próximos meses, será composto de três partes. A primeira, com o título “Protegendo-se”, permite “conscientizar a população francesa sobre a noção de solidariedade”, diz uma fonte próxima ao projeto. Trata-se de “proteger a si mesmo, mas também proteger as pessoas ao seu redor: família, vizinhos, etc.”

O manual também sugere aos leitores que façam um “kit de sobrevivência” para ter em casa em caso de uma crise grave. De acordo com o texto, é recomendável ter pelo menos seis litros de água engarrafada, cerca de dez latas de comida, pilhas e uma lanterna caso falte energia elétrica. O manual também recomenda ao leitor que tenha a mão um pequeno estoque de remédios para dor, compressas e soro fisiológico.

A segunda parte, intitulada “O que fazer em caso de alerta?” diz respeito à conduta a ser adotada em caso de ameaça iminente. São lembrados os números de emergência (bombeiros, polícia, serviços médicos de emergência, etc.) e o procedimento a seguir dependendo do tipo de crise a ser enfrentada. Por exemplo, é recomendável manter as portas de casa fechadas no caso de um acidente nuclear.

A última parte pretende mobilizar os franceses. Com o título “Envolva-se”, ela explica como se alistar como reservista.

Suécia distribuiu cartilha similar

No final de 2024, a Suécia enviou cerca de 5 milhões de cartilhas para seus moradores, incentivando os cidadãos a se prepararem para possíveis conflitos armados. Nos manuais, o governo sueco apresenta instruções práticas e relembra o contexto internacional em tom sério: “Vivemos tempos incertos. Conflitos armados estão ocorrendo atualmente em nossa parte do mundo. Terrorismo, ataques cibernéticos e campanhas de desinformação são usados ​​para nos minar e influenciar.”

A iniciativa francesa, por sua vez, faz parte da estratégia nacional de resiliência que data de abril de 2022, afirma uma fonte governamental. Este plano nacional, desenvolvido após a pandemia da Covid-19, tem como objetivo “preparar melhor a França, suas empresas e seus cidadãos para esses choques, para resistir às crises ao longo do tempo, coletivamente e em profundidade”.

A estratégia define 63 ações em torno de três objetivos: preparar o Estado para enfrentar crises, desenvolver meios para lidar com elas e “adaptar a comunicação pública aos desafios da resiliência”. No lado militar, o livreto tem como objetivo explicar aos franceses como se proteger e incentivá-los a se envolverem em benefício da comunidade, seja como bombeiros, na reserva militar, na saúde ou mesmo na Segurança Civil.