Congresso pode derrubar vetos de Lula sobre licenciamento ambiental

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, convocou sessão nesta quinta (27) para analisar vetos presidenciais.

Na pauta de votação está prevista a apreciação de vetos à Lei de Licenciamento Ambiental e ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Em agosto, Lula vetou 63 trechos da nova lei que muda regras do licenciamento ambiental.

O governo diz que os vetos foram estabelecidos “com base em avaliações técnicas e jurídicas criteriosas”.

A análise ocorre em meio a um clima de insatisfação dos presidentes da Câmara e do Senado com o governo Lula.