Congresso instala CPMI do INSS; veja composição do colegiado
A partir de agora, deputados e senadores seguirão plano de trabalho para investigar fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas
CNN Brasil
O Congresso Nacional instala, nesta quarta-feira (20), a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).
Deputados e senadores terão 180 dias para investigar as fraudes bilionárias em contas de aposentados e pensionistas. A comissão é composta por 16 deputados e 16 senadores titulares e igual número de suplentes.
O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT). Juntas as parlamentares conseguiram a adesão de 223 deputados e 36 senadores. No requerimento, a justificativa utilizada foi a investigação da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União), divulgadas em abril.
A apuração apontou a existência de um esquema de cobrança de mensalidades irregulares descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização. No total, as entidades teriam cobrado um valor estimado de R$ 6,3 bilhões, entre os anos de 2019 e 2024.
A primeira sessão desta quarta confirma o senador Omar Aziz (PSD-AM) na presidência e o deputado Ricardo Ayres na relatoria. Saiba quem são os integrantes da CPMI:
Senadores titulares
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Renan Calheiros (MDB-AL)
- Carlos Viana (Podemos-MG)
- Styvenson Valentim (PSDB-RN)
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Eliziane Gama (PSD-MA)
- Cid Gomes (PSB-CE)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Izalci Lucas (PL-DF)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Leila Barros (PDT-DF)
- Tereza Cristina (PP-MS)
- Damares Alves (Republicanos-DF)
- Dorinha Seabra (União-TO)
Deputados titulares
- Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
- Coronel Fernanda (PL-MT)
- Adriana Ventura (Novo-SP)
- Paulo Pimenta (PT-RS)
- Alencar Santana (PT-SP)
- Sidney Leite (PSD-AM)
- Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
- Romero Rodrigues (Podemos-PB)
- Mário Heringer (PDT-MG)
- Beto Pereira (PSDB-MS)
- Bruno Farias (Avante-MG)
- Marcel van Hattem (Novo-RS)
- Alfredo Gaspar (União-AL)
- Duarte Jr. (PSB-MA)
- Rafael Brito (MDB-AL)
- Julio Arcoverde (PP-PI)