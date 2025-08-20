Congresso instala CPMI do INSS; veja composição do colegiado

CNN Brasil

O Congresso Nacional instala, nesta quarta-feira (20), a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Deputados e senadores terão 180 dias para investigar as fraudes bilionárias em contas de aposentados e pensionistas. A comissão é composta por 16 deputados e 16 senadores titulares e igual número de suplentes.

O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT). Juntas as parlamentares conseguiram a adesão de 223 deputados e 36 senadores. No requerimento, a justificativa utilizada foi a investigação da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União), divulgadas em abril.

A apuração apontou a existência de um esquema de cobrança de mensalidades irregulares descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização. No total, as entidades teriam cobrado um valor estimado de R$ 6,3 bilhões, entre os anos de 2019 e 2024.

A primeira sessão desta quarta confirma o senador Omar Aziz (PSD-AM) na presidência e o deputado Ricardo Ayres na relatoria. Saiba quem são os integrantes da CPMI:

Senadores titulares

Eduardo Braga (MDB-AM) Renan Calheiros (MDB-AL) Carlos Viana (Podemos-MG) Styvenson Valentim (PSDB-RN) Omar Aziz (PSD-AM) Eliziane Gama (PSD-MA) Cid Gomes (PSB-CE) Jorge Seif (PL-SC) Izalci Lucas (PL-DF) Eduardo Girão (Novo-CE) Rogério Carvalho (PT-SE) Fabiano Contarato (PT-ES) Leila Barros (PDT-DF) Tereza Cristina (PP-MS) Damares Alves (Republicanos-DF) Dorinha Seabra (União-TO)

Deputados titulares