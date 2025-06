Joyce Moura: Congresso derruba veto de Lula e conta de luz vai subir. Quem vai pagar o preço é o povo mais pobre

Imagine que você está em casa, economizando cada centavo. Você faz feira, paga água, luz, e tenta guardar um dinheirinho no fim do mês. Agora imagine que, mesmo fazendo tudo certo, vem alguém e aumenta sua conta de luz… sem necessidade. Pois é exatamente isso que o Congresso Nacional fez com a sua conta.

Vamos explicar de forma bem simples o que aconteceu:

Lula tentou impedir aumento na conta de luz. O Congresso foi lá e desfez.

O presidente Lula vetou (ou seja, disse “não”) a um trecho de uma lei que dava benefícios bilionários para empresas ricas de energia, principalmente para as que vão produzir energia no mar (as chamadas “eólicas offshore”).

Essas empresas queriam garantir lucros, mesmo que não estivessem produzindo energia que a gente precisa. Tipo assim: é como se você tivesse que pagar por uma água que não bebeu, só porque a empresa deixou a torneira aberta o dia todo.

Lula disse: “isso vai pesar no bolso do povo, eu sou contra”. Mas o Congresso — que é formado por deputados e senadores — derrubou o veto. Ou seja, foi lá e disse “sim” para o que o presidente tinha tentado impedir.

Congresso defende os ricos, não o povo

Além disso, o Congresso também votou para manter isenções para fundos de investimento. São como “poupanças de gente muito rica” que investe no agronegócio ou em imóveis.

Enquanto você paga imposto em tudo — no arroz, no sabão, no pão — esses fundos milionários não vão pagar nada nos novos impostos sobre consumo.

É como se a feira da dona Maria subisse de preço, mas o supermercado do milionário ganhasse desconto. Não é justo.

E quem vai pagar essa conta?

Quem vai sentir no bolso essa decisão errada? Você. Eu. O povo. A energia elétrica vai ficar mais cara. A comida também. E tudo isso porque os políticos preferiram agradar os ricos em vez de proteger os mais pobres.

E depois ainda querem colocar a culpa no presidente. Mas a verdade é que Lula tentou evitar o aumento. Quem decidiu que o povo vai pagar a conta foi o Congresso.

O povo precisa saber quem está do seu lado

O governo federal já avisou que vai tentar consertar isso com uma nova medida, pra evitar que a conta de luz suba demais. Mas o estrago já está feito.

Essa história mostra que nem sempre o problema está em quem governa, mas sim em quem faz as leis. É como numa casa onde o pai tenta guardar o dinheiro pra comprar comida, mas os filhos mais velhos pegam tudo pra comprar refrigerante e salgadinho.

Se a gente quer mudar o país, precisa prestar atenção em quem votamos para o Congresso também. Porque são eles que muitas vezes decidem se a conta vai caber no seu bolso ou não.

Por Joyce Moura

@joycemourarealize