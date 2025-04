Confira vagas de empregos no Rio Grande do Norte

Nessa matéria você confere as vagas de emprego oferecidas pelo Sine em várias cidades do Rio Grande do Norte.

Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deverá comparecer presencialmente nos postos de atendimento do SINE RN: unidade central na Rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Candelária, s/n, ou nas Centrais do Cidadão. Contato do Sine pelo WhatsApp (84) 9 8140-8390.

Veja vagas por município e cargo nesta terça-feira (8):

Natal e Região Metropolitana – 110 vagas

Pedreiro – 50 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Bombeiro hidráulico – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de limpeza – 01 | Experiência profissional exigida de 5 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo | Exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Cozinheiro geral – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Técnico orçamentista de obras na construção civil – 02 | Experiência profissional exigida de 5 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Auxiliar de almoxarifado – 01 | Experiência profissional exigida de 5 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Auxiliar de pessoal – 01 | Experiência profissional exigida de 5 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Pedreiro – 26 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Vendedor pracista – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH Necessária

Analista de Recursos Humanos – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Superior Incompleto | Curso: Gestão de Recursos Humanos, Administração, Ciências Contábeis – Conclusão: 2025 – 5º período

Nutricionista – 19 | Não exige experiência | Escolaridade: Superior Incompleto | Curso: Nutrição – Período: 4º

Assistente administrativo – 03 | Escolaridade: Superior Completo | Curso: área de humanas e exatas – Conclusão: 2023 | Exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Mossoró e Região – 43 vagas

Pintor de alvenaria – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Encanador – 04 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar administrativo – 01 | Jovem Aprendiz (18 a 23 anos) | Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Agente de coleta (Censo e pesquisas amostrais) – 20 | Não exige experiência | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Vendedor pracista – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH Necessária

Representante comercial autônomo – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Deve possuir veículo

Vendedor de comércio varejista – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Vendedor pracista – 10 | Não exige experiência | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de estoque – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Estoquista – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo