Confira vagas de empregos no Rio Grande do Norte

Nessa matéria você confere as vagas de emprego oferecidas pelo Sine em várias cidades do Rio Grande do Norte.

Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deverá comparecer presencialmente nos postos de atendimento do SINE RN: unidade central na Rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Candelária, s/n, ou nas Centrais do Cidadão. Contato do Sine pelo WhatsApp (84) 9 8140-8390.

Veja vagas por município e cargo nesta sexta-feira (11):

Natal e Região Metropolitana – 34 vagas

Armador de ferros – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade não exigida | CNH necessária – 6 meses

Costureira de reparação de roupas – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Ajudante de carga e descarga – 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Agente de portaria – 04 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de limpeza (Tibau do Sul/Pipa – contratação temporária 60 dias) – 12 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Bombeiro Civil (Tibau do Sul/Pipa – contratação temporária 60 dias) – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Gerente comercial (Tibau do Sul/Pipa – contratação temporária 60 dias) – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Inspetor de equipamentos – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Disponibilidade para realizar viagens e dormir fora

Motorista operador de bomba de concreto – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária – 6 meses

Técnico em segurança do trabalho – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária – 6 meses | Possuir veículo

Técnico em segurança do trabalho – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária – 6 meses

Vigia – 12 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Sanitarista (Tibau do Sul/Pipa – contratação temporária 60 dias) – 01 | Escolaridade: Ensino Superior Incompleto (a partir do 4º período) | Curso: Saúde Coletiva, Gestão Hospitalar, Gestão de Políticas Públicas

Mossoró e Região – 36 vagas

Auxiliar de logística – 02 | Não exige experiência | Escolaridade não exigida

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 10 | Não exige experiência | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo | Área rural de Mossoró

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Açougueiro – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Atendente de lanchonete – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de expedição – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de linha de produção – 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Desenhista industrial gráfico (Designer gráfico) – 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária – 6 meses

Estoquista – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Fiscal de prevenção de perdas – 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Motorista entregador – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária – 6 meses

Operador de caixa – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Operador de caldeira – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações – 04 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária – 6 meses

Soldador – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Vendedor de comércio varejista – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo

Assú e Região – 02 vagas

Leiturista – 01 | Experiência profissional exigida de 2 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Exclusiva para pessoas com deficiência | Disponibilidade para realizar viagens

Redator de publicidade – 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Superior Completo | CNH necessária – 24 meses