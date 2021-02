Confira quantas doses de CoronaVac cada cidade potiguar irá receber

Neste domingo (07), o Rio Grande do Norte recebeu mais 46.800 doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butatan, para continuar sua campanha de vacinação. Essa é a terceira remessa do imunizante que chega ao estado.

Hoje (08), a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap/RN) deu início à distribuição das doses para os 167 municípios potiguares. O órgão ainda lançou nota técnica sobre a campanha, informando quais pessoas serão contempladas nessa fase da imunização.

Segundo a nota da Sesap/RN, pela ordem, a vacinação deve atender aos seguintes grupos prioritários: pessoas acamadas com 75 anos ou mais (no período de 10 a 12/2), depois pessoas com 90 anos ou mais (17 a 19/02), seguidas daqueles entre 85 a 89 anos (a partir do dia 22/02 caso o município tenha doses remanescentes).

Esta etapa inclui ainda idosos com 80 a 84 anos (após finalizar a faixa etária de 85 a 89 anos, e caso o município disponha de doses remanescentes) e com 75 a 79 anos (após finalizar a faixa etária de 80 a 84 anos, caso haja doses no município).

Confira a quantidade de doses para cada município do RN:

Natal – 5.250

Mossoró – 1.470

Arês – 80

Baía Formosa – 50

Brejinho – 90

Canguaretama – 160

Espírito Santo – 80

Goianinha – 130

Jundiá – 40

Lagoa d’Anta – 50

Lagoa de Pedras – 170

Lagoa Salgada – 60

Montanhas – 100

Monte Alegre – 150

Monte das Gameleiras – 20

Nísia Floresta – 120

Nova Cruz – 270

Passa e Fica – 110

Passagem – 30

Pedro Velho – 110

Santo Antônio – 180

São José de Mipibu – 240

Senador Georgino Avelino – 20

Serra de São Bento – 60

Serrinha – 60

Tibau do Sul – 60

Várzea – 60

Vera Cruz – 80

Vila Flor – 20

Açu – 310

Alto do Rodrigues – 70

Angicos – 110

Apodi – 260

Areia Branca – 180

Augusto Severo – 80

Baraúna – 120

Caraúbas – 180

Carnaubais – 70

Felipe Guerra – 60

Fernando Pedroza – 30

Governador Dix-Sept Rosado – 80

Grossos – 70

Ipanguaçu – 90

Itajá – 40

Janduís – 60

Messias Targino – 30

Paraú – 40

Pendências – 90

Porto do Mangue – 30

São Rafael – 90

Serra do Mel – 70

Tibau – 30

Triunfo Potiguar – 20

Upanema – 100

Afonso Bezerra – 80

Bento Fernandes – 40

Caiçara do Norte – 40

Caiçara do Rio do Vento – 30

Ceará-Mirim – 380

Galinhos – 20

Guamaré – 60

Ielmo Marinho – 80

Jandaíra – 50

Jardim de Angicos – 30

João Câmara – 220

Lajes – 90

Macau – 180

Maxaranguape – 60

Parazinho – 40

Pedra Grande – 20

Pedra Preta – 20

Pedro Avelino – 70

Poço Branco – 90

Pureza – 60

Riachuelo – 70

Rio do Fogo – 50

São Bento do Norte – 30

São Miguel do Gostoso – 50

Taipu – 80

Touros – 190

Acari – 120

Bodó – 20

Caicó – 520

Carnaúba dos Dantas – 60

Cerro Corá – 110

Cruzeta – 80

Currais Novos – 400

Equador – 50

Florânia – 90

Ipueira – 30

Jardim de Piranhas – 110

Jardim do Seridó – 150

Jucurutu – 170

Lagoa Nova – 100

Ouro Branco – 60

Parelhas – 200

Santana do Matos – 120

Santana do Seridó – 30

São Fernando – 30

São João do Sabugi – 70

São José do Seridó – 30

São Vicente – 70

Serra Negra do Norte – 60

Tenente Laurentino Cruz – 30

Timbaúba dos Batistas – 30

Barcelona – 50

Bom Jesus – 80

Campo Redondo – 100

Coronel Ezequiel – 50

Jaçanã – 90

Januário Cicco – 80

Japi – 40

Lagoa de Velhos – 30

Lajes Pintadas – 50

Ruy Barbosa – 30

Santa Cruz – 270

Santa Maria – 40

São Bento do Trairí – 40

São José do Campestre – 110

São Paulo do Potengi – 150

São Pedro – 60

São Tomé – 120

Senador Elói de Souza – 50

Serra Caiada – 70

Sítio Novo – 50

Tangará – 100

Água Nova- 20

Alexandria – 150

Almino Afonso – 40

Antônio Martins – 70

Coronel João Pessoa – 40

Doutor Severiano – 70

Encanto – 50

Francisco Dantas – 30

Frutuoso Gomes – 40

Itaú – 50

João Dias – 30

José da Penha – 70

Lucrécia – 40

Luís Gomes – 80

Major Sales – 40

Marcelino Vieira – 70

Martins – 90

Olho-d’Água do Borges – 50

Paraná – 50

Patu – 110

Pau dos Ferros – 240

Pilões – 40

Portalegre – 90

Rafael Fernandes – 50

Rafael Godeiro – 30

Riacho da Cruz – 30

Riacho de Santana – 50

Rodolfo Fernandes – 40

São Francisco do Oeste – 30

São Miguel – 190

Serrinha dos Pintos – 50

Severiano Melo – 30

Taboleiro Grande – 20

Tenente Ananias – 80

Umarizal – 100

Venha-Ver – 20

Viçosa – 20

Extremoz – 130

Macaíba – 390

Parnamirim – 900

São Gonçalo do Amarante – 380