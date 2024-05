Confira quais órgãos estaduais abrem e fecham no feriado ponto facultativo

Os pontos facultativos desta quinta-feira (30), dia de Corpus Christi, e da sexta-feira (31) irão alterar o funcionamento de órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do governo do estado. Os serviços considerados essenciais, como atendimento hospitalar, atividades das forças de segurança, defesa civil, entre outros, não serão afetados.

Confira como ficará o funcionamento dos seguintes serviços:

ITEP

Atendimento para emissão de RG acontece somente até esta quarta-feira (29). O serviço será retomado normalmente na segunda-feira (3/6).

DETRAN

Todas as unidades do Detran estarão fechadas na quinta (30) e na sexta-feira (31). O atendimento será retomado na segunda-feira (3/6).

Pessoas com agendamento anteriormente marcados, podem reagendar, ou comparecer na semana seguinte, com o comprovante do agendamento da data do ponto facultativo.

HEMONORTE

Quinta-feira (30) e sexta (31) estará aberto das 7h às 18h. No sábado (1), das 7h às 12h. No domingo (2), estará fechado. Reabre na segunda (3), em seu horário normal.

ESPAÇO HEMONORTE – PARTAGE SHOPPING

Fecha na quinta-feira (30), no sábado (1/6) e no domingo (2/6). Funciona na sexta-feira (31), das 8h às 11h30 e das 13h às 17h

RESTAURANTE POPULAR

Todas as unidades do restaurante popular fecham nesta quinta-feira (30). Na sexta-feira (31), só não funcionam as unidades do Centro Administrativo do Estado, UERN de Mossoró e Pau dos Ferros. Nos fins de semana, os restaurantes normalmente não abrem

CAERN

Segue com os canais de atendimento funcionando 24h, sendo eles o teleatendimento 115, o app Caern Mobile e a Agência Virtual que pode ser acessada através do endereço eletrônico caern.com.br. Também há atendimento virtual através do WhatsApp no número 84 98118-8400.

Equipes de plantão estarão atuando para serviços de operação e manutenção.

Já o atendimento presencial nos escritórios estará suspenso, sendo retomado apenas na segunda-feira (3/6).

UNICAT

Abre na quinta-feira (30) e no sábado (1), somente até às 13h. Na sexta-feira (31), o atendimento será normal, sem alteração no horário.

JUNTA COMERCIAL

A Junta Comercial do Estado, sede e unidades descentralizadas, estará fechada na quinta (30) e na sexta-feira (31), retomando o atendimento apenas na segunda-feira (03/6).

CEASA

Quinta (30) e sexta-feira (31)

– Acesso dos caminhões: da 0h até às 3h;

– Acesso do público às lojas: das 3h às 13h;

– Expediente interno das lojas, sem acesso ao público: das 13h às 18h;

– Setores Técnico-comerciais da Ceasa: das 7h às 13h;

– Demais serviços administrativos da Ceasa: não haverá expediente.

No sábado, a Central funcionará das 3h à 13h (para o público) e das 13h às 18h (funcionamento interno). No domingo estará fechado.

PARQUE DAS DUNAS

Estará aberto normalmente da quinta-feira (30) ao domingo 2/6), das 7h30 às 17h. A entrada custa RS 1,00.

CAJUEIRO DE PIRANGI

Também estará aberto normalmente da quinta-feira (30) ao domingo (2/6), das 7h30 às 17h. A entrada custa RS 8,00. (crianças de sete a 12 anos pagam meia-entrada, assim como estudantes, professores e idosos, portando carteira comprobatória).

PARQUE ESTADUAL MATA DA PIPA (PEMP)

Abre na quinta-feira (30), das 9h às 16h (horário reduzido), com entrada gratuita. Já na sexta-feira (31), o funcionamento será das 8h às 17h, com entrada também gratuita

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Teatro Alberto Maranhão – Abre quinta e sexta (8h – 17h).

Forte dos Reis Magos – Abre quinta e sexta (8h – 16h). O ingresso custa R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até 7 anos e idosos acima de 65 anos têm entrada gratuita. Idosos entre 60 e 65 anos, professores, estudantes, PCDs, doadores de sangue têm direito à meia-entrada.

Escola de Dança do TAM – Fecha quinta. Abre sexta (14h – 17h).

Museu da Rampa – Fecha quinta e sexta.

Casas de Cultura Popular do RN – Todas fechadas quinta e sexta, menos a Casa de Macaíba que na sexta tem a edição de maio do Rimas Potiguares.

Rimas Potiguares – 31 de maio de 2024 (sexta-feira), às 19h, com entrada franca. Casa de Cultura Popular Palácio Nair Mesquita – Rua Dr. Francisco da Cruz, 76. Macaíba (RN).

Pinacoteca do Estado – Fecha quinta. Abre sexta em horário de plantão (9h às 16h).

Cidade da Criança – Abre quinta (8h às 18h). Fecha sexta. O ingresso custa R$ 2 para o público em geral. Crianças de até 5 anos e idosos acima de 65 anos têm entrada gratuita.

Memorial Câmara Cascudo – Fecha quinta e sexta.

Biblioteca Estadual Câmara Cascudo – Fecha quinta e sexta.

Papódromo – Fecha quinta e sexta.

SEDE FJA – Fecha quinta e sexta.

IMWA – Instituto de Música Waldemar de Almeida – Fecha quinta e sexta.

Centro Cultural Adjuto Dias (Caicó) – Fecha quinta e sexta.