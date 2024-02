Confira programação do Carnaval de Areia Branca; serão sete dias de folia e mais de 20 atrações

O carnaval de Areia Branca, município da Costa Branca Potiguar, acontecerá de 08 a 14 de fevereiro. Este ano serão mais de 20 atrações com nomes consagrados no cenário nacional a exemplo de Rafa & Pipo, Sergynho Pimenta, Biquini Cavadão, banda Papazoni, a sensação do piseiro no momento, Japãozin, Raí Saia Rodada, MC Rogerinho, o potiguar Thiago Freitas, e o baiano Dan Ventura. Além de André Luvi, Agassiz Resenha e Muny Santos. Também estarão presentes os artistas locais: Boteco dos Amigos, Bota pra Torar, Fernanda Azevedo, Liebeth Rodrigues, Forró do Role, Sambloco, Som da Ilha e Orquestra de Frevo.

O I Baile Maritacaca vai abrir a programação oficial na quinta-feira, 08 de fevereiro, com uma festa para as crianças na Cidade Maritacaca.

Já na sexta-feira (09), a partir das 17 horas, no Largo da Prefeitura de Areia Branca, vai acontecer a escolha da Rainha do Carnaval e do Rei Momo. Ainda na sexta-feira, ao final da XXII edição do Campeonato de Blocos Carnavalescos de Futsal no Ginásio Rosário Cabral, o cantor mossoroense André Luvi abre a temporada do circuito 2024 puxando o trio elétrico até o Santuário.

No sábado (10), após o grupo da terra Boteco dos Amigos se apresentar no trio elétrico na Praia de Upanema, Grafith puxa o Circuito Praia / Santuário. À noite, no Largo Geralda Cruz, se apresentam no palco a banda local Bota pra Torar seguida de Agassiz Resenha e o fenômeno Japãozin.

No domingo (11) a programação aumenta e, a partir das 17 horas, enquanto a banda Papazoni inicia o circuito Praia / Santuário, após o show da cantora local Fernanda Azevedo, no mesmo horário no Largo da Prefeitura de Areia Branca acontece o desfile das escolas de samba. No palco armado no largo Geralda Cruz, o cantor da terra Lieberth Rodrigues abre a noite para Biquini Cavadão e Raí Saia Rodada.

Na segunda-feira (12) a programação continua simultânea, a partir das 17 horas, com o Circuito Praia / Santuário puxado pelos irmãos baianos da dupla Rafa & Pipo e na cidade o tradicional bloco de fantasias “A Soma dá + de 300” leva as famílias as ruas animado pelo paredão Viúva Negra e Orquestra de Frevo. No palco, a noite segue com Sambloco, Rogerinho e Thiago Freitas.

A terça-feira de carnaval (13) inicia na Praia de Upanema com Som da Ilha e o Circuito Praia / Santuário com Dan Ventura. No Largo Geralda Cruz, depois das 20 horas, tem Muny Santos, Fernanda Azevedo e Serginho Pimenta.

O carnaval de Areia Branca 2024 encerra no quarta-feira de cinzas (14) em Ponta do Mel com o tradicional Mela Mel descendo a ladeira da comunidade animado pelo paredão Viúva Negra e Forró do Litoral.