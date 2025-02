Confira previsão do tempo para o Carnaval 2025 no Rio Grande do Norte

Confira previsão do tempo para o Carnaval 2025 no Rio Grande do Norte

Principais destinos de carnaval do estado têm expectativa de pancadas de chuvas e temperaturas altas.

Por g1 RN

27/02/2025 10h24 Atualizado há 3 horas

Carnaval em Ponta Negra em Natal (Arquivo) — Foto: Joana Lima/Prefeitura de Natal

O Carnaval 2025 deverá ser marcado por pancadas de chuva e calor em Natal e demais cidades do Rio Grande do Norte, segundo as previsões do Climatempo.

A expectativa é de tempo chuvoso ao longo dos dias de folia, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas devem se manter elevadas, com máximas de 30°C ou mais. Já a umidade relativa do ar, que causa maior sensação de calor, também estará alta, chegando a 90%.

Confira as notícias do Carnaval 2025 no Rio Grande do Norte aqui

O g1 separou a previsão do tempo para as maiores cidades do estado, os principais destinos carnavalescos e tradicionais destinos turísticos do litoral potiguares. Confira abaixo:

Natal

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Chuvoso durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Sábado (01/03):

– Tempo: Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Noite com tempo firme.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Segunda-feira (03/03):

– Tempo: Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 30°C.

Terça-feira (04/03):

– Tempo: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 30°C.

Confira a programação do Carnaval 2025 em Natal

Mossoró

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 30°C.

Sábado (01/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Noite com muitas nuvens, mas tempo firme.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol e muitas nuvens à tarde. Noite chuvosa.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Parnamirim (Pirangi)

Sexta-feira (28/02):

– Tempo: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Sábado (01/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Noite com muitas nuvens, mas tempo firme.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Noite com muitas nuvens, mas tempo firme

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Veja aqui a programação do carnaval de Parnamirim

Apodi

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Sábado (01/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 32°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 32°C.

Areia Branca

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Sábado (01/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Noite com muitas nuvens, mas tempo firme.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 31°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 32°C.

Veja a programação do Carnaval de Areia Branca

Caicó

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 32°C.

Sábado (01/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 32°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 22°C, máxima de 32°C.

Ceará-Mirim

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Chuvoso durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Sábado (01/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

São Miguel do Gostoso

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Sábado (01/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Noite com muitas nuvens, mas tempo firme.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Domingo (02/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 29°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Tibau do Sul (Pipa)

Sexta-feira (28/02)

– Tempo: Sol o dia todo, com muitas nuvens. Pancadas de chuva de manhã. À noite, tempo chuvoso.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Sábado (01/03):

– Tempo: Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Domingo (02/03):

– Tempo: Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

– Temperatura: Mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Segunda-feira (03/03)

– Tempo: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 30°C.

Terça-feira (04/03)

– Tempo: Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva.

– Temperatura: Mínima de 24°C, máxima de 30°C.