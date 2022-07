Confira os nomes citados para deputado federal no RN em nova pesquisa Consult/Sinduscon/98FM

Pesquisa Consult/Sinduscon/98FM divulgada nesta terça-feira (26) mediu a preferência do eleitorado do Rio Grande do Norte para deputado federal.

Na disputa pelas oito cadeiras que o RN tem na Câmara dos Deputados, a deputada Natália Bonavides (PT) lidera, com 1,76% das intenções de voto. Ela é seguida por General Girão (PL), com 1,47%; Major Brilhante (PP), com 1,35%; Garibaldi Filho (MDB), com 1,29%; e Betinho Rosado, com 1,24%. Os demais tiveram menos de 1%.

O que chama a atenção, contudo, é o número de eleitores que ainda não sabem em quem votar. 72,18% responderam à pesquisa dizendo “não saber” citar um nome para deputado federal. Outros 9,71% responderam que não pretendem votar em ninguém.

Veja a lista dos nomes citados:

Dados

A pesquisa Consult/Sinduscon/98FM aplicou 1.700 entrevistas entre os dias 20 e 24 de julho, em 48 municípios potiguares. A margem de erro da pesquisa é de 2,37 pontos percentuais para mais ou menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RN-05213/2022 e BR-02769/2022.