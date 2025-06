Confira como vai ser o funcionamento do transporte coletivo durante o Mossoró Cidade Junina

Com o avanço da programação do “Mossoró Cidade Junina” 2025, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), informa as mudanças no funcionamento do transporte coletivo durante os dias de festa na Estação das Artes Elizeu Ventania.

A partir desta sexta-feira (6), e nas próximas quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 16h, os ônibus urbanos passarão a circular por rotas alternativas no centro da cidade. A medida ocorre devido às interdições das avenidas Rio Branco e Augusto Severo, áreas que concentram grande fluxo de pessoas nos dias de shows.

As alterações foram definidas em conjunto com a empresa Cidade do Sol, visando garantir a mobilidade urbana, a fluidez no tráfego e, sobretudo, a segurança de motoristas, pedestres e foliões que participam das festividades do MCJ.

Confira os itinerários temporários:

Para todas as linhas, exceto a linha Universidades:

Rua Juvenal Lamartine

Rua Auta de Souza

Avenida Rio Branco (sentido à esquerda)

Avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado

Avenida Dix-sept Rosado (rua da Câmara Municipal)

Rua Santos Dumont (sentido à direita)

Rua Coronel Gurgel

Rua Nísia Floresta

Parada em frente à AeC (empresa de teleatendimento)

Após esse percurso, os ônibus retomam seu trajeto normal.

Para a linha Universidades:

Descida da Ponte

Rua Santos Dumont

Rua Coronel Gurgel

Rua Nísia Floresta

Terminal do Carcará

Depois, segue o itinerário habitual.

Funcionamento especial do transporte

Nos dias de grandes atrações no Polo Estação das Artes, a frota de ônibus será reforçada no início da noite, nos principais corredores urbanos, com atenção especial às linhas que ligam os bairros ao Centro. A operação será monitorada em tempo real pela equipe de mobilidade da Sesdem, com suporte da Guarda Civil Municipal e dos agentes de trânsito.

A Prefeitura reforça que as rotas alternativas só serão aplicadas nos dias e horários em que as vias estiverem interditadas. No restante do tempo, o transporte coletivo opera com itinerário normal.

Mais informações sobre horários e trajetos podem ser consultadas diretamente com a empresa Cidade do Sol ou nos canais oficiais da Prefeitura de Mossoró.