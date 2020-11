Confira agenda dos candidatos a prefeito de Mossoró

Durante a última semana de campanha eleitoral os candidatos a Prefeitura Municipal de Mossoró têm inúmeras atividades programadas. Haverá blitz, caminhadas, reuniões, plenárias e visitas a apoiadores e empresas.

AGENDA – 9 DE NOVEMBRO

Rosalba Ciarlini (PP) – Coligação Força do Povo

6h30 às 10h – Visita a empresa.

17h às 18h – Visita a empresa.

19h – Sítio Cantópolis – Reunião da Militância.

Allyson Bezerra (SDD) – Coligação Muda Mossoró

Não foi informada pela assessoria.

Cláudia Regina (DEM) – Coligação Juntos por Mossoró

8h30 – Caminhada 25, Autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas do bairro Liberdade I. (Concentração na Rua Avelino Cunha, lateral do Hotel Normandinho)

16h – Movimentação25, Autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas do Bairro Macarrão/Aeroporto. (Concentração na Rua Cândido Clementino Barros, em frente ao Queiroz).

Isolda Dantas (PT) – Mossoró que o povo quer

8h – Gravação de Programa Eleitoral.

9h – Visita à empresas.

19h20 – Sabatina no Cenário Política (TCM).

20h – Plenária da virada 13.

Irmã Ceição (PTB) – Coligação Mossoró para todos

8h – Momento de agradecer a Deus por ter chegado a última semana da campanha eleitoral com a paz reinando em nossas vidas.

9h30 – Gravação do programa eleitoral.

15h – Reunião com assessoria jurídica.

Ronaldo Garcia (PSOL) – Coligação PSOL

08h – Reunião online com apoiadores.

15h – Visita a casa de apoiadores no Bairro Planalto Treze de Maio.