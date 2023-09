Confira a programação do Cortejo da Liberdade em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró promoverá no próximo sábado (30) o tradicional Cortejo da Liberdade, evento que ressalta os momentos marcantes da história do município, como os 140 anos da Abolição dos Escravos, Motim das Mulheres, Primeiro Voto Feminino e a Resistência ao Bando de Lampião. O desfile cívico, militar, cultural e comemorativo sairá da Praça dos Esportes, na avenida Rio Branco, em direção à Estação das Artes Elizeu Ventania. A programação será iniciada às 18h.

Este ano, o Cortejo contará a história de luta e liberdade do povo mossoroense por meio do tema “As Quatro Estações”, que homenageará também, in memoriam, o ator e bailarino Nylson Torres. Serão 50 alas no total e seis carros alegóricos, com a participação de aproximadamente 5 mil pessoas.

O desfile começará com a participação da Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai, que entoará o Hino Nacional. Na sequência, a Rede Municipal de Ensino ocupará o Corredor Cultural. Logo após, será a vez da Fanfarra Independente de Mossoró.

A programação segue com a presença de alunos da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI); Colégio Cívico Felipe Camarão; Rede Estadual de Ensino; Grupos dos Escoteiros; Associação de Bombeiro Civil, Brigadista e Socorrista de Mossoró e Região; Desbravadores e Aventureiros; Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Lojas Maçônicas.

Iniciando o desfile militar, o Tiro de Guerra 07-010 estará na avenida, assim como ex-atiradores (veteranos do TG); 2º Batalhão de Polícia Militar; 12º Batalhão de Polícia Militar; Pelotão Ambiental da PM: 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Estadual (CIPRV); Corpo de Bombeiros Militar; Guarda Civil Municipal e Agentes Municipais de Trânsito.

Percorrem o Corredor Cultural, de forma motorizada, o 2º e o 12º BPM, 2º CIPRV, Corpo de Bombeiros, Agentes Municipais de Trânsito, Defesa Civil, Polícia Civil, Departamento Penitenciário Estadual, Departamento Penitenciário Federal, Polícia Rodoviária Federal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Já o desfile cultural contará com a seguinte programação: carro abre-alas “As Quatro Estações” em homenagem a Nylson Torres; Motim das Mulheres; Mulheres com Panelas; Filhos Recrutados; Soldados Opressores; Abolição dos Escravos; Resistência ao Bando de Lampião; Voto Feminino; Mulheres com Voto; Celina Hoje e Auto da Liberdade 2023, totalizando seis carros alegóricos.

Encerrando o Cortejo da Liberdade, o desfile comemorativo contará com grupos de capoeira e Kung Fu; Federação Norte-riograndense de Bicicross; Escola Oficial do Fortaleza Esporte Clube; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Escola de Música e Artes Daulino Lima, finalizando com os grupos de quadrilhas juninas de Mossoró e grupos carnavalescos de Mossoró.

O Cortejo é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM).