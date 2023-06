Confira a previsão do tempo no Rio Grande do Norte para o fim de semana, 24 e 25 de junho

g1 Rn

O Rio Grande do Norte vai ter um fim de semana – neste sábado (24) e domingo (25) – com períodos de chuva em algumas cidades e uma névoa ao amanhecer no domingo em regiões como Oeste e Seridó. Além disso, a máxima chega a 35ºC em municípios do Seridó, mas a mínima também atinge 16ºC no estado. Veja abaixo.

Em Natal, a previsão é de um fim de semana de sol, mas com períodos de nublado e com chuva a qualquer hora. A mínima é de 23ºC e a máxima de 29ºC em todo o fim de semana. As previsões para as praias de Pipa, em Tibau do Sul, e São Miguel do Gostoso são idênticas.

Já em Mossoró – que neste fim de semana tem o encerramento do Mossoró Cidade Junina – a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite no sábado e de névoa ao amanhecer no domingo. A mínima é de 22ºC e a máxima de 33ºC.