Condenada a 10 anos de prisão pelo STF, Carla Zambelli deixa o Brasil

Em 14 de maio, Zambelli foi condenada por unanimidade pela invasão aos sistemas do CNJ e por falsidade ideológica. De acordo com a denúncia, ela orientou o hacker Walter Delgatti Neto a invadir o sistema para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na decisão que condenou Zambelli, os ministros da 1ª Turma declararam a perda automática do mandato da deputada, com chancela da Mesa Diretora da Casa. Parlamentares avaliam, porém, que a decisão sobre a perda do mandato é do plenário da Câmara e não da Mesa Diretora.