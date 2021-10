Concursos abertos reúnem mais de 17 mil vagas no país

Via @portalg1 | Pelo menos 116 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) para preencher 17,1 mil vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Além das vagas abertas para preenchimento imediato, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Nesta segunda-feira, pelo menos 8 órgãos abrem o prazo de inscrições para preencher quase 3 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

CONFIRA NO LINK A SEGUIR, A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS: https://especiais.g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/lista-de-concursos-publicos-e-vagas-de-emprego/?_ga=2.262785228.1329653680.1635164747-737310422.1633701207

Fonte: amodireito.com.br|outubro 25, 2021.