Concurso unificado do TSE tem 9 vagas para o RN com salários de até R$ 13,9 mil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou nesta quarta-feira (29) o edital do concurso unificado com 395 vagas e salários de até R$ 13.994,78 em todo o país . As oportunidades são para os cargos técnico e analista judiciário, de nível superior. No RN, são oferecidas 9 vagas, além de cadastro de reserva.

Das 9 vagas oferecidas no RN, 3 são para analista judiciário e outras 6 para técnico judiciário da área administrativa.

A remuneração inicial pode variar entre R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, a depender do cargo.

As inscrições acontecem entre os dias 4 de junho e 18 de julho. A previsão é que as provas sejam aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora do processo seletivo.

Os interessados em participar do processo seletivo precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 85, para o cargo de técnico judiciário, e R$ 130, para analista judiciário.

O concurso ainda prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas. A seleção terá as seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário.

Cronograma do concurso 📆

Inscrições: 4/6 a 18/7/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 4/6 a 18/7/2024

Divulgação da consulta aos locais de provas: 6/9/2024

Aplicação das provas: 22/9/2024

Divulgação dos gabaritos oficiais: 27/9/2024

Resultado final das provas: 28/10/2024