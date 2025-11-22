Concurso público da Ufersa tem 24 vagas para professor com salários de até R$ 14 mil

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) anunciou um concurso público com 24 vagas para a carreira de Professor do Magistério Superior. A remuneração pode chegar a R$ 14.288,85.

O edital tem oportunidades para formação acadêmica em diversas áreas do conhecimento e com lotações previstas para os campi de Angicos, Caraúbas, Mossoró e Pau dos Ferros.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (26) e seguem até o dia 8 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet.

O processo seletivo consta de quatro fases, entre eliminatórias e classificatórias:

Prova escrita, com as datas de aplicação distribuídas por grupos, no dia 15 de março de 2026 e 26 de abril de 2026

Prova de aptidão didática

Prova de memorial e plano de trabalho

Exames de títulos

Segundo a instituição esse é o maior concurso em número de vagas para Professor Efetivo na Ufersa desde 2016.

Lotação Regime de Trabalho Disciplina / Módulo / Área Formação exigida

Campus Mossoró – DCS 20h Ginecologia e Obstetrícia; Semiologia Geral; Ensino Tutorial; Educação na Comunidade; Ensino de Habilidades Médicas Graduação em Medicina com Residência em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pelo MEC

Campus Pau dos Ferros – DETEC Dedicação Exclusiva Projeto de Extensão em Engenharia Ambiental e Sanitária; Planejamento e Zoneamento Ambiental; Mudanças Climáticas; Tratamento de Lodo e Recuperação de Recursos Graduação em Tecnologia em Saneamento Ambiental ou Engenharias Ambientais/afins + Doutorado

Campus Mossoró – DCA Dedicação Exclusiva Clínica Médica de Pequenos Animais; Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais Medicina Veterinária com Doutorado na área

Campus Mossoró – DCS 20h Hematologia; Semiologia Geral; Ensino Tutorial; Educação na Comunidade Graduação em Medicina com Residência em Hematologia

Campus Mossoró – DCS 20h Infectologia; Semiologia Geral; Ensino Tutorial; Educação na Comunidade Graduação em Medicina com Residência em Infectologia

Campus Pau dos Ferros – DETEC Dedicação Exclusiva Poluição Ambiental; Gestão de Recursos Naturais; Zoneamento Ambiental; Recuperação de Áreas Degradadas; Estudo e Avaliação de Impactos Ambientais Engenharias Ambientais/Sanitárias/Agrícolas + Doutorado

Campus Caraúbas – DLCH Dedicação Exclusiva Língua Inglesa; Estágio Supervisionado; Prática Pedagógica Programada Graduação em Letras – Inglês + Mestrado

Campus Mossoró – DCH Dedicação Exclusiva Filosofia da Ciência; Filosofia da Ciência e Metodologia Científica Graduação e Doutorado em Filosofia ou área afim

Campus Mossoró – DCAF Dedicação Exclusiva Melhoramento Vegetal / Ciências Agrárias Engenheiro Agrônomo + Mestrado e Doutorado em Melhoramento

Campus Caraúbas – DLCH Dedicação Exclusiva Libras (várias disciplinas) Letras-Libras + Mestrado

Campus Mossoró – DCS 20h Medicina de Família e Comunidade; Ensino Tutorial; Educação na Comunidade; Ensino de Habilidades Clínicas Medicina com Residência em MFC

Campus Mossoró – DCS 20h Cardiologia; Semiologia; Ensino Tutorial; Educação na Comunidade Graduação em Medicina com Residência em Cardiologia

Campus Mossoró – DCS 20h Urgência e Emergência; Medicina Intensiva; Semiologia Geral; Ensino Tutorial Residência em Clínica Médica / Urgência / Emergência / Intensiva

Campus Mossoró – DCS 40h Psiquiatria; Semiologia; Ensino Tutorial; Educação na Saúde Medicina com Residência em Psiquiatria

Campus Mossoró – DCS 40h Medicina de Família e Comunidade; Ensino Tutorial; Educação na Saúde Residência em MFC

Campus Mossoró – DCS 40h Clínica Médica; Semiologia Geral; Ensino Tutorial Residência em Clínica Médica

Campus Mossoró – DCS 40h Pediatria; Semiologia Geral; Ensino Tutorial Residência em Pediatria

Campus Mossoró – DCSA Dedicação Exclusiva Psicologia do Trabalho e Organizações; Liderança; Comportamento Humano Psicologia + Doutorado em Psicologia ou Administração

Campus Angicos – DE Dedicação Exclusiva Geotecnia Eng. Civil com Doutorado em Geotecnia ou Doutorado em Eng. Civil (ênfase Geotécnica)

Campus Caraúbas – DLCH Dedicação Exclusiva Sintaxe; Morfologia; Introdução aos Estudos Linguísticos I e II; Semântica e Pragmática; Textos Acadêmicos Letras (várias habilitações em Português) + Doutorado em Linguística/Língua Portuguesa/afins

Campus Angicos – DE Dedicação Exclusiva Ecologia; Microbiologia Biológicas ou Ecologia + Doutorado na área CAPES: Ciências Ambientais, Biológicas III ou Biodiversidade

Campus Angicos – DE Dedicação Exclusiva Geoprocessamento; Pedologia; Cartografia Geografia, Eng. Cartográfica, Agronomia, Eng. Agrícola, Agrimensura, Eng. Civil + Doutorado em Ciências Ambientais, Geografia ou Geografia Física

Campus Angicos – DCETI Dedicação Exclusiva Cálculo; Geometria Analítica; Álgebra Linear; Equações Diferenciais Graduação em Matemática + Doutorado em Matemática

Campus Angicos – DE Dedicação Exclusiva Serviços Ecossistêmicos; Áreas Protegidas; Educação Ambiental; Biodiversidade Biologia, Ecologia, Gestão Ambiental ou Eng. Florestal + Mestrado/Doutorado em Ciências.

“Estamos trabalhando diuturnamente para atender da melhor forma possível as lacunas existentes, assim como garantir a expansão para novos cursos de graduação. Esse edital, com um número significativo de vagas, é resultado de uma grande força-tarefa com as unidades acadêmicas e administrativas”, disse o reitor da universidade, Rodrigo Codes.