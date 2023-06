Concurso oferta vagas para professor substituto nos campi de Angicos e Mossoró da Ufersa

Comunicação UFERSA

Estarão abertas entre os dias 6 e 15 de junho as inscrições para a seleção de dois professores substitutos que irão atuar na Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa).

São ofertadas duas vagas para contratação imediata: uma para o campus de Angicos, para profissionais graduados em Engenharia de Produção; e uma vaga para o campus de Mossoró, para graduados em Agronomia e áreas afins, com mestrado e doutorado em Ciências do Solo e áreas afins.

>>>> Acesse o edital

Há também quatro vagas para a formação de cadastro reserva nos campi de Mossoró, Pau dos Ferros e Caraúbas. As áreas contempladas são: Direito; Medicina; Engenharia e Tecnologia; e Engenharia Civil.

O regime de trabalho para todos as vagas é de 40 horas semanais. A seleção será realizada em três fases: prova escrita; prova de aptidão didática e análise de títulos.

A taxa de inscrição custa R$ 85 (oitenta e cinco reais). Os candidatos que tiverem interesse em solicitar a isenção do pagamento da taxa devem preencher o formulário disponível no endereço eletrônico cpps.ufersa.edu.br/isencao. O prazo para solicitar a isenção da taxa vai do dia 6 ao dia 8 de junho.