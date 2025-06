Concurso do Idema tem inscrições prorrogadas até 13 de junho

O Governo do Rio Grande do Norte prorrogou o prazo de inscrições para o concurso público do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema). A mudança foi publicada na edição desta sexta-feira 6 do Diário Oficial do Estado.

Com a alteração, os candidatos têm até o dia 13 de junho de 2025 para se inscrever no certame, por meio do site https://www.institutoaocp.org.br/concursos/649. O prazo anterior terminaria nesta sexta-feira (6).

O novo cronograma também altera outras datas. A relação definitiva de inscritos será divulgada no dia 18 de junho. Já o edital com horário e local de aplicação das provas está previsto para 20 de julho.

As provas objetiva e discursiva permanecem marcadas para o dia 27 de julho, em Natal. A avaliação será dividida em dois turnos: pela manhã, serão aplicadas para os cargos de Analista Ambiental e Analista Administrativo. No turno da tarde, será a vez dos candidatos ao cargo de Fiscal Ambiental.

A retificação do edital também atualizou o conteúdo programático da prova.