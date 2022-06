Concurso de ornamentação junina premia moradores de Assú

Foi iniciada a 3ª edição do Concurso de Ornamentação Junina de Assú, que premia os moradores da cidades que melhor ornamentarem as suas residências no período de São João. O prêmio deste ano é um balaio junino, que pode ser dado às pessoas que moram na zona rural e urbana da cidade.

Para participar do concurso, o concorrente precisa, além de ser residente de Assú, seguir o perfil da Casa da Cultura (@casadeculturaassu), o perfil da Prefeitura Municipal do Assú (@prefeituraassu), do Governo do Estado (@governodorn), a Secretaria Estadual de Cultura (@culturarn) e o perfil da Casa da Cultura do RN (@casasdeculturapopulardorn).

Além disso, o concorrente também deve seguir e comentar a postagem oficial do sorteio no perfil da Casa da Cultura, e enviar uma foto da ornamentação no direct do instagram da Casa de Cultura até o dia 22/06, às 22h. “A votação encerrará às 00h00 do dia 23 de junho nos stories do nosso perfil. Divulgaremos o resultado após a procissão de São João Batista, dia 24 de junho, em praça pública”, informa a postagem.

Exposição “A fé que une o nosso povo” ocorre até o dia 24 de junho

A Prefeitura Municipal de Assú, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realiza a exposição de Arte Sacra. A mostra reúne diversas peças de esculturas que proporcionam um diálogo sutil e evocativo sobre a vida do Padroeiro São João Batista, padroeiro da cidade do Assú, além de outras obras restauradas pertencentes à cultura religiosa do povo assuense. A exposição ocorre até o dia 24 de junho e tem acesso livre e gratuita para a população.