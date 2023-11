Concurso da Prefeitura de Mossoró terá 500 vagas; edital será publicado ainda este ano

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou nesta segunda-feira (13) que o concurso público a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró ofertará 500 vagas e terá edital publicado ainda este ano.

O assunto foi tratado em entrevista do chefe do Executivo municipal à jornalista Thaisa Galvão, no “FaleiPodcast”, de Natal, e aos comunicadores mossoroenses Ismael Sousa e Gilson Cardoso, no “Podcast Conexão Oeste”. Ambos foram ao ar na noite desta segunda-feira.

“Estamos enviando essa semana para a Câmara, três projetos de lei com a criação de mais vagas do concurso, que vai nos dar condição de ofertar ao total mais de 500 vagas em cinco diferentes áreas”, destacou Allyson.

O concurso já anunciado pelo gestor de Mossoró terá vagas para a Procuradoria-Geral do Município, Auditores Fiscais (Secretaria da Fazenda), além de Saúde, Educação e Assistência Social.