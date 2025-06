Concurso da Emparn será aplicado neste domingo 22 em Natal

O Governo do Rio Grande do Norte realiza neste domingo 22, em Natal, as provas do concurso da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn). O certame oferece 16 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Ao todo, 2.136 pessoas se inscreveram.

A aplicação das provas será feita em dois turnos. Candidatos aos cargos de nível técnico farão prova das 8h às 12h. Já os concorrentes aos cargos de nível superior farão a avaliação das 15h às 20h. O concurso é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

“Desde o dia 13 de junho, os locais de prova estão disponíveis para consulta no site oficial do Idecan”, informou a Secretaria de Estado da Administração (Sead), que coordena o concurso em parceria com a Emparn. Ainda segundo a Sead, “lá, os candidatos encontram todas as informações necessárias, como o nome da instituição onde farão o exame, o endereço exato, o número da sala e demais orientações específicas”.

A Sead reforçou que “os portões serão fechados pontualmente” e orientou que os candidatos devem chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência. Para acessar a sala, é obrigatório apresentar “um documento de identidade original com foto, caneta esferográfica azul ou preta (em material transparente) e o cartão de confirmação de inscrição”. Sem esses itens, o acesso será impedido.