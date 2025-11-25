Concursados do IDEMA devem ser chamados ambiental no início de 2026

A governadora Fátima Bezerra anunciou, aproveitou qual fala no evento Mossoró Oil & Gás, para confirmar que os aprovados no concurso público do IDEMA serão chamados já no início do próximo ano.

O concurso, realizado pela primeira vez em 37 anos de existência do órgão, representa um marco histórico para a política ambiental e para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte.

Segundo a governadora, o chamamento dos novos servidores está previsto para janeiro, reforçando o quadro técnico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), responsável por análises, licenciamentos e autorizações ambientais essenciais para a chegada de novos investimentos ao estado.

“O IDEMA nunca tinha passado por um concurso público. Agora, teremos 180 novos servidores, preparados e concursados, para fortalecer o órgão e dar mais agilidade e segurança ao licenciamento ambiental. Isso é planejamento, é priorizar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.”, destacou Fátima.

A nomeação dos concursados deve ampliar significativamente a capacidade do IDEMA, garantindo: Mais agilidade na análise de processos; Mais segurança jurídica para empresas; Maior eficiência na liberação de obras e empreendimentos; Modernização do setor ambiental; Redução de gargalos que, historicamente, travavam o licenciamento.

Com a expansão do setor energético incluindo petróleo, gás e energias renováveis e com o crescimento de grandes obras estruturantes no estado, o reforço no IDEMA é visto como essencial para sustentar o novo ciclo de desenvolvimento do RN.

A governadora reforçou que o concurso e o chamamento dos novos servidores fazem parte de uma política de fortalecimento institucional, garantindo um IDEMA mais estruturado, técnico e preparado para responder às demandas crescentes do mercado.

A ação também marca uma mudança significativa na gestão pública ambiental do RN, saindo de anos de defasagem estrutural para uma fase de renovação e profissionalização.

