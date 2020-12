CONCESSÃO DA LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA TESTE DE OPERAÇÃO

A POLIMIX CONCRETO LTDA, CNPJ nº 29.067.113/0283-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a AUTORIZAÇÃO PARA TESTE DE OPERAÇÃO N˚ 2020-153681/TEC/ATO-0002 com prazo de validade até 16/06/2021, em favor do empreendimento Autorização para Teste de Queima/Operação (ATO), nos fornos (1 e 2) da fábrica de cimento da POLIMIX CONCRETO LTDA, utilizando Resíduos Industriais (Sólidos e Líquidos) e Resíduos Urbanos – ABNT NBR 16849 (Resíduos sólidos urbanos para fins energéticos), relacionados no EVQ apresentado. Coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000 da fábrica de cimento: 663.100,00 mE; 9.430.300,00 mN., localizada no Sitio Velame II, Estrada do Velame KM 6, Zona Rural, Baraúna RN.

André Soares Sutero

Líder de Unidade / Representante Legal