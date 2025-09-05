Conceição Fernandes: a presença e a valia do silêncio na arte

Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

1.

Conceição Fernandes (Mossoró, 16.05.1957) é atualmente professora

aposentada, tendo atuado como professora nas redes estadual e municipal.

Dedica-se às atividades que aprecia e preenche seu tempo com jardinagem e

pintura. Estudou Arteterapia pela Universidade Potiguar. Ingressou no curso

de Educação Artística na UFRN, tendo sido aluna de escultura de Socorro

Evangelista, que acabou assumindo o papel de mestra. Foi assim que surgiu

o seu interesse pela terceira dimensão, pela escultura em diversos materiais,

sobretudo o mais simples: a argila. Outrossim, estudou cerâmica e

modelagem com Regina Guedes.

De temperamento inquieto, não poderia ficar presa a um só material; por isso

lhe chegaram, quase que naturalmente, os diversos meios para formatar seus

trabalhos na escultura, tais como pedra-sabão, arenito, pedra grês, resina,

mármore sintético, marmoline imitando granito, concreto patinado, resina

imitando granito.

Ora, o fato de amanhar materiais vários fez com que organizasse na sua

mente uma coleção tanto de minérios como de texturas ou de paleta diversa,

já que as esculturas, durante o processo de mistura do material primário,

recebem cor diferente uma da outra. Esse fenômeno ocorre sempre que se

misturam dois materiais de origem diferente, sejam naturais, como a argila,

sejam sintéticos. Quase sempre é uma cor baça e, caso o artista saiba

desenhar as linhas da peça, origina-se uma escultura de beleza e linhas

simples, quase sempre estilizada ou que remete a uma imagem do corpo

humano. É o caso de Conceição Fernandes.

Embora tenha se destacado nas artes visuais, em pinturas que logo

comentaremos, foi na escultura que repontou com uma originalidade que a

fez brilhar com intensidade, criando peças de grande lavor. Sua intrínseca

heterogeneidade a fez engendrar esculturas de grande sensualidade, tanto

manuseando um par como grupos de pessoas em momentos lascivos. Mesmo

que alguns ponham nossa cabeça em dúvida, como outros que se lançam

mais para o explícito, não há como conduzir a outro pensamento se não o da

dança em grupos de indivíduos despidos.

Para apreciar a obra de Conceição Fernandes, necessário se faz abster-se de

uma moral que a sociedade insiste em querer apontar, ditando como deve ser

o comportamento das pessoas quando se trata do nu sem rodeios, mas

explicitando uma naturalidade, sem pudor e sem os necessários grilhões que

a cultura ensinou desde sempre a ser e parecer. Como podemos ver, sua obra

é multifária, inquieta e plena de uma identificação com o heterogêneo,

refratando repetições que conduzam a imitações de si mesma ou de outros

escultores.

2.

Na sua pintura, destaca-se como exímia retratadora das paisagens naturais,

sobretudo de pequenos córregos descendo entre pedras e vegetação. Com

efeito, parece que o contemplar uma natureza mais agreste, sem levar os

índices nos quais o humano encontra-se subliminar, conduz a um conjunto

de telas no qual não há a presença de habitantes, sujeitos voltados para algum

ofício ou exercitando alguma espécie de elaborar o que pode ser feitio das

pessoas, como cortar sebes, podar, fazer mudas, ou qualquer que seja, desde

que remeta ao trabalho com a vegetação.

Essa série é bastante curiosa na sua deliberada maneira de se confrontar com

o real. São muitas telas de um delicado impressionismo, sendo que metade

procura retratar o solo com seus riachos, suas opulentas árvores e algumas

casas despidas do elemento humano. Essas paisagens rurais evocam o

silêncio e uma vida bucólica, que faz lembrar o ideal do Romantismo: o culto

à natureza e a fuga da cidade em busca de um locus antípoda à agitação do

urbano.

3.

Essa ânsia por lugares plácidos, nos quais estão presentes signos que

remetem ao sossego, aparece de diversas maneiras, desde um banco com

uma menina e sua bicicleta, como se estivesse descansando do passeio,

rodeada por árvores com folhas amarelas, sugerindo uma estação outonal.

Pode-se considerar o signo do silêncio como quedo e sereno, antípoda ao

burburinho dos parques urbanos.

4.

Na pintura de Conceição Fernandes, há uma coleção de animais e flores que

reforça a nossa relação com elementos do Romantismo. Além dos córregos

singrando entre pedras e árvores, em recortes que não apontam o lugar onde

fica o estuário (se é que há), suas pinturas apenas se comprazem em evocar

símbolos do silêncio e de uma vida tranquila.

Reforçando esse silêncio no qual a presença humana não foi posta como um

dos elementos da tela, como já disse, a pintora preocupou-se em retratar uma

coleção de animais sempre em um estado que lembra a tranquilidade: os

peixes deslizando como se fossem em um aquário, cavalos-marinhos,

pássaros sobre galhos, flores como o lírio, estrelítzia. As flores firmam-se na

tela, causando no espectador dois fenômenos: o preciso retrato de um objeto

da realidade e o estético. Elaboradas sobre tela ou madeira, pintadas com

acrílica ou óleo, as pinturas não abandonam seu quase obrigatório culto ao

silêncio.

Essa abundância de flores de muitas qualidades, pintadas com esmero e

exímio cuidado, conferem uma realidade cujo remanso parece ser uma

proposta a que se viva buscando uma quietude interior, contrapondo-se à

realidade que nos atribula e acaba por nos fazer confundir o que se quer de

verdade como forma de existir, como forma de estar quedo no mundo, como

forma de elevar o silêncio a um exercício de espiritualidade, soprando

a azáfama que nos rodeia, quer dizer, uma sociedade que o tempo todo nos

cobra, de tempos em tempos, determinadas maneiras de nos comportarmos.

5.

Com efeito, cada tempo detém suas tiranias, suas imposições, demandas que

vão da moda à alimentação, passando pelo vocabulário, enfim, deixando

muito pouco o que o Espírito do Tempo anterior tenha deixado. Trata-se de

uma sociedade com eventos nos quais predominam a zoada e uma felicidade

artificial. As redes sociais vieram enterrar de vez valores como a amizade, o

bem-querer ou o silêncio sadio de uma busca de si mesmo. O silêncio desses

tempos da informática é extremamente tóxico e narcisista; as pessoas não

largam os celulares, onde quer que estejam.

Quero dizer com isso que outra espécie de silêncio foi criada, fazendo com

que as pessoas fiquem consigo mesmas e manuseando os celulares. Esse

silêncio é distinto do proposto pela pintura de Conceição Fernandes, sendo

este muito mais uma busca de autoconhecimento ou certo desprezo por essa

sociedade cuja soberba e cujo narcisismo foram elevados a valores

equívocos. O que aparece é que essa mudez, esse remanso mórbido, veio

para ficar. Lamentavelmente. Resta contemplar, de maneira tácita, o silêncio

de uma pintura propondo outra forma de ser, diferentemente da que impera

nos dias de hoje.