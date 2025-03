Conab projeta safra de 90 mil toneladas de grãos para o RN em 2025

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê uma safra de 90 mil toneladas de grãos no Rio Grande do Norte em 2025, com destaque para milho, sorgo e feijão. A projeção foi anunciada pelo superintendente regional Sebastião Arruda nesta segunda-feira 24.

“Os produtores estão confiantes, o clima está ajudando e as condições são favoráveis”, afirmou Arruda. A expectativa acompanha a previsão nacional de 328 milhões de toneladas de grãos, aumento de 30 milhões em relação ao ciclo anterior.

Para 2025, a Conab-RN planeja ampliar o programa Venda em Balcão, que em 2024 comercializou 17,3 mil toneladas de milho – aumento de 79% sobre 2023. “Estamos em conversas com usinas para incluir farelo de soja e caroço de algodão no mix de produtos”, disse o superintendente. A empresa mantém sete unidades no estado (Natal, Currais Novos, Caicó, Umarizal, Mossoró e Assú) e está abrindo novo polo em Ilha Grande.

O Programa de Aquisição de Alimentos, que movimentou R$ 18 milhões no RN em 2023/24, tem edital aberto até 31/03, com R$ 900 milhões disponíveis nacionalmente. “Cooperativas podem fornecer macaxeira, banana, abacaxi, batata-doce e polpas de frutas”, explicou Arruda, em entrevista ao Jornal da Cidade. Os interessados podem contatar a superintendência pelo telefone (84) 4006-7616.