“Comportamento inesperado” no sistema causa atraso no resultado da eleição para Reitoria da UERN

A eleição para reitoria e vice-reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) aconteceu nesta segunda-feira, 10, mas apesar da votação ter sido concluída no tempo estipulado, o resultado final ainda não foi divulgado. Depois de duas horas sem qualquer informação, a UERN publicou em seu perfil nas redes sociais, e como nota oficial no site, o motivo do atraso e os encaminhamentos da Comissão Eleitoral.

“O Presidente da Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria 01/2021 – GR-UERN, de 07 de janeiro de 2021, na condição de responsável pela homologação da eleição no sistema sigeleição, informa à comunidade acadêmica que:

1) O sistema apresentou um comportamento inesperado relacionado com a linguagem de programação, o que impediu a divulgação imediata do resultado;

2) De acordo com as informações da Diretoria de Informatização (DINF), a chave de segurança não foi corrompida;

3) A DINF/UERN e a Superintendência de Informática-SINFO/UFRN estão trabalhando na atualização do sistema;

4) No decorrer desta terça-feira (11), será convocada a Comissão Eleitoral e os Candidatos(as) ou seus representantes para apresentação do resultado da eleição.

Armando Lúcio Ribeiro

Presidente da Comissão Eleitoral”

Até o momento, não há novas orientações. Nos comentários da publicação, a comunidade acadêmica solicita mais transparência quanto ao problema que resultou neste atraso e sobre a parcial dos votantes, divulgada ao longo do dia, que teve sua última atualização por volta das 18h. Em seus perfis pessoais nas redes sociais, os candidatos a reitor Adalberto Veronese, Movimento Muda UERN, e Paulinho, Uma outra UERN é possível, também se manifestaram pedindo mais transparência da Comissão Eleitoral.