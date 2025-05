Companhia de energia usa ‘tinta inteligente’ para combater furtos de cabos elétricos no RN

Furtos de cabos da rede elétrica já afetaram mais de 100 mil pessoas no Rio Grande do Norte em 2025, segundo a companhia que presta o serviço de distribuição no estado.

Para tentar reduzir os crimes, uma nova tecnologia começou a ser usada no estado: os cabos estão sendo marcados com um tipo de “tinta inteligente”, transparente, que marca o cobre para sempre.

Nanotecnologia permite rastreamento do cobre mesmo se ele for triturado ou derretido. Roubos de fios já afetaram mais de 100 mil pessoas em 2025 no estado.

Por g1 RN

22/05/2025 11h51 Atualizado há uma hora

Nanotecnologia no combate ao furto de cabos

A tinta possui micropartículas com nanotecnologia que se integram ao cobre, deixando o material marcado quimicamente, mesmo se for triturado ou derretido para revenda.

“Ela permite assertividade e identificação dos nossos cabos. Então nosso produto vai estar com o nosso ‘DNA’ e em qualquer situação de identificação, a gente vai saber que é da Neoenergia”, diz a supervisora Juliana Araújo.

A ação de pintura dos cabos começou por Mossoró, Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue, Macau e Guamaré, os municípios mais afetados do estado por esse tipo de crime.

“De janeiro a abril deste ano, o furto de cabos já deixou 110 mil clientes sem energia em todo o estado, aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. É um crime que deixa residências, hospitais, delegacias, escolas, provedores de internet, salinas, parques eólicos, pousadas e restaurantes sem energia, em média, por nove horas”, explica Osvaldo Tavares, superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.