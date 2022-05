Companhia alerta para ligações irregulares de energia elétrica no São João

Faltando 10 dias para o início dos festejos juninos, a concessionária de energia elétrica do estado, a Neoenergia Cosern, alerta para a segurança nas ligações provisórias que são feitas para as festas de São João. A companhia reforça o alerta de segurança para gestores públicos, organizadores de festas e comerciantes.

Durante o período, é comum a instalação de barracas de fogos de artifício, alimentos e bebidas. Elas devem ter toda a segurança prevista pelas leis, desde fiação adequada, para que sejam evitados os casos de curto circuito e de, em casos extremos, incêndios.

“É extremamente importante não fazer ligações clandestinas, o popular gato, pois, além de crime, representa risco para quem faz e para quem está perto, além do fornecimento de energia como um todo para o evento”, alerta Valfrido Holanda, gerente de Segurança da companhia de energia.

No dia 13 de maio a distribuidora enviou um comunicado eletrônico para todas as prefeituras do estado lembrando que a instalação de luzes festivas, montagem de barracas, tendas, palcos e outros itens que usam energia elétrica exigem cuidados especiais e orientando como solicitar a ligação provisória em tempo hábil.

Nos dias 30 de maio a 1 de junho, a unidade móvel da Cosern estará em Mossoró, tirando as dúvidas dos comerciantes quanto à instalação da energia nas barracas. “Ressaltamos que, por questão de segurança, não é possível fazer ligações provisórias de cargas móveis em carroças, vans e caminhões. Ligações clandestinas que porventura forem identificadas nos locais de festas serão retiradas imediatamente pelas equipes técnicas”, complementa o gerente.