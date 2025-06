Como organizar uma viagem com cachorro: cuidados essenciais para uma experiência segura e tranquila

A ideia de levar o cachorro para uma viagem tem se tornado cada vez mais comum entre tutores que não abrem mão da companhia do pet, mesmo nas férias. No entanto, para que tudo corra bem, é preciso mais do que escolher um destino pet friendly. A organização da viagem deve incluir cuidados com saúde, segurança e bem-estar do animal, desde o início do planejamento até o retorno para casa.

Antes de arrumar as malas, é importante marcar uma visita ao veterinário. O check-up garante que o animal esteja saudável para viajar e serve também para atualizar vacinas, discutir cuidados específicos de acordo com o destino e obter o atestado de saúde exigido por lei em deslocamentos de carro ou avião. Esse documento, emitido por um profissional, tem validade de dez dias e deve acompanhar o animal durante todo o percurso.

Outro ponto importante é entender quais documentos serão necessários. Para viagens nacionais, a carteira de vacinação atualizada e o atestado de saúde costumam ser suficientes. Já para viagens internacionais, as exigências variam de país para país, e podem incluir microchip, exames laboratoriais e até quarentena, dependendo do destino.

Durante o trajeto, a segurança vem em primeiro lugar. Em carros, o animal deve ser transportado em caixas apropriadas ou com cinto de segurança específico para pets. O transporte solto no veículo pode causar acidentes e também é passível de multa. Viagens longas exigem pausas frequentes, para que o cão possa se movimentar, beber água e fazer suas necessidades com tranquilidade.

Chegando ao destino, a atenção continua. Locais diferentes apresentam novos desafios para o animal, especialmente em relação à exposição a parasitas. Praias, trilhas e áreas com vegetação podem abrigar pulgas, carrapatos, mosquitos e vermes que representam riscos à saúde. Por isso, a proteção contra parasitas precisa ser reforçada antes da viagem.

A prevenção contra parasitas internos e externos deve fazer parte da bagagem. Produtos com ação completa, como o NexGard Spectra, por exemplo, são recomendados por especialistas justamente por protegerem contra pulgas, carrapatos, vermes e até sarna em uma única dose. O comprimido tem palatabilidade agradável, o que facilita a administração, e sua ação se mantém durante o período da viagem, oferecendo mais tranquilidade ao tutor.

Vale lembrar que, mesmo depois da viagem, o acompanhamento continua. Ficar atento a alterações no comportamento, no apetite ou a sinais como coceiras e feridas pode ajudar a identificar problemas logo no início. Caso algo diferente seja percebido, uma nova consulta veterinária é o melhor caminho.

Viajar com o cachorro pode ser uma experiência rica, cheia de descobertas e momentos divertidos. Mas, para que tudo aconteça com leveza, o planejamento precisa considerar o bem-estar do animal em cada etapa. Cuidar da saúde, garantir conforto no trajeto e redobrar a proteção contra riscos ambientais fazem toda a diferença.