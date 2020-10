Como identificar um candidato comprometido com o empreendedorismo

Na hora de definir o voto, empreendedores podem ficar atentos se as propostas apresentadas pelos seus candidatos valorizam os pequenos negócios locais

Os cidadãos brasileiros têm até o próximo dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições municipais, para escolher quem será o seu candidato ou candidata para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Mais do que nunca, em meio aos impactos da crise causada pela pandemia, os municípios precisam de gestores públicos empenhados na retomada do desenvolvimento sustentável do país.

O Sebrae acredita que o voto dos empreendedores brasileiros tem força para fazer os municípios crescerem com a valorização do empreendedorismo e a criação de um ambiente favorável para os pequenos negócios. Dados da última Pesquisa Global Entrepreunership Monitor (GEM), realizada no ano passado no Brasil com apoio do Sebrae, revelou que o país tem 53,4 milhões de brasileiros empreendedores. O estudo também mostrou que neste ano, o Brasil deve atingir a marca histórica de empreendedorismo com um quarto da população envolvida com seu próprio negócio.

De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, está na hora dos eleitores pensarem seriamente em escolher um candidato empreendedor. Segundo ele, os pequenos negócios se tornaram o principal motor da economia brasileira ao reunir 98% das empresas do país, sendo responsáveis por 54% dos empregos de carteira assinada. “A retomada econômica de forma efetiva no pós-pandemia do coronavírus só será possível com uma recuperação vigorosa dos pequenos negócios”, analisou.

O Sebrae sugere que o principal requisito que um candidato empreendedor pode ter é comprometimento claro com o crescimento dos pequenos negócios locais. “Não quer dizer que o futuro gestor ou gestora deva ser, necessariamente, dono de uma micro e pequena empresa. A pessoa pode vir de qualquer segmento social. Mas o que importa é que o empreendedorismo faça parta da sua agenda de desenvolvimento econômico para o município”, esclareceu Melles.

Pensando em ajudar o empreendedor-eleitor a identificar quais candidatos estão mais alinhados com o empreendedorismo, o Sebrae elaborou as cinco dicas a seguir, que fazem parte do Guia Candidato Empreendedor, disponível para download aqui.

1.Verifique se o candidato ou candidata prioriza a geração de empregos no seu município

Os pequenos negócios são considerados estratégicos na geração de empregos nos municípios. São eles que vão criar oportunidades locais, estimulando a produtividade e competitividade das empresas na região, além de criar ocupação e renda, importantes fatores para reter as pessoas nos municípios, onde vão encontrar condições para prosperar. Saiba quais são as propostas específicas para a criação de mais postos de trabalho na sua cidade, com programas e políticas públicas orientadas para esse objetivo.

Observe se as propostas apresentadas são voltadas para a desburocratização e simplificação da vida dos empreendedores locais

Para a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios são necessárias medidas que desburocratizem e facilitem a vida daqueles que sonham em ter seu próprio negócio. Verifique se o seu candidato ou candidata tem propostas para facilitar a abertura e manutenção de empresas, simplificando a emissão alvarás e licenciamento.

Observe se o seu candidato ou candidata se preocupa em fortalecer a identidade e vocações do seu município

Um gestor com perfil empreendedor deve saber fortalecer as vocações dos municípios, potencializando o que têm de melhor na localidade, em áreas como: turismo, agronegócio, indústria e comércio. Veja se os seus candidatos apresentam ações viáveis para promover o município como destino turístico ou se apoiam a participação de empreendedores locais em missões técnicas, feiras e exposições que possam atrair renda de fora.

Fique atento se o futuro gestor defende a participação de pequenos negócios nas compras públicas da prefeitura e de órgãos municipais

Por lei, existe um tratamento diferenciado para que os pequenos negócios participem de licitações de compras governamentais. A boa gestão estimula a participação de micro e pequenas empresas como fornecedores de bens e serviços para o setor público. Verifique se o futuro gestor prioriza os pequenos negócios nas compras locais, como por exemplo para adquirir produtores da agricultura familiar para a merenda escolar ou a contratação de microempreendedores individuais (MEI) para realizar pequenos reparos e serviços diversos em prédios ou espaços públicos.

Examine se o plano de governo do seu candidato ou candidata apoia a inclusão social e produtiva de quem mais precisa por meio do empreendedorismo

O empreendedorismo tem papel importante na inclusão social e produtiva de grupos em situação de vulnerabilidade ao permitir que busquem alternativas de renda e sustento por meio de um negócio formalizado. Verifique se os seus candidatos têm propostas para promover o acolhimento e capacitação desses grupos mais carentes, por meio dos Centro de Referência da Assistência Social, conhecidos como CRAS. A construção de parcerias com organizações da sociedade para a promoção da inclusão por meio do associativismo e pelo ensino do empreendedorismo para esse público deve ser encarada como prioridade também.