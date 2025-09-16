Como fica o bolsonarismo?

[ [email protected] ]

Definida a pena ao ex-presidente Jair Bolsonaro, as forças políticas passam à fase de rearranjo de forças. Como ficam à direita, a extrema-direita e o centrão no Brasil, após a condenação do ex-presidente, por atentado contra a democracia? O dia 11 de setembro, marcado na história pelos atentados nos Estados Unidos em 2001 e pelo golpe de estado no Chile em 1973, entra para a história pela primeira condenação pelo STF de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de estado.

A pouco mais de um ano da eleição, o desafio é como chegar forte nas eleições de 2026. Mesmo fora das urnas e cumprindo pena, Bolsonaro segue como referência da direita e com forte liderança. Mas, quem será o candidato para disputar contra o presidente Lula. Nome preferido do mercado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encontra terreno hostil no núcleo familiar e mais próximo a Bolsonaro.

A definição de que Bolsonaro é carta fora do baralho aconteceu, quando foram divulgadas pesquisas do Datafolha e Ipsos-Ipec, que apontaram crescimento da avaliação do presidente Lula de quatro e cinco pontos percentuais, respectivamente, em relação aos levantamentos anteriores.

Há um dado a ser analisado: a atuação americana no contexto político brasileiro. As opiniões são divergentes sobre qual é na realidade o interesse de Donald Trump. Seria criar condições para que Bolsonaro participe das eleições de 2026, apoiando a narrativa de que o Brasil estaria sob uma “ditadura judicial”? Ou, incluir na pauta questões relacionadas a empresas de tecnologia e às relações do Brasil com a China, especialmente no contexto dos BRICS?

Neste contexto existem dados estatísticos que levantam dúvidas sobre o cenário eleitoral do país. Uma pesquisa do Senado de 2024, que ouviu 21.808 brasileiros de todas as regiões do país, constatou que, 40% dos eleitores não se identificam com nenhum posicionamento político. A direita é preferência de 29% dos brasileiros, enquanto 15% afirmaram ser de esquerda e 11% de centro. O curioso é o RN, um dos poucos estados que tem mais eleitores de esquerda.

Afinal, como fica o bolsonarismo? Só o futuro dirá!

Curtinhas

Filme

“Uma Linda Vida” – Netflix – Um jovem pescador com uma bela voz, que sofre uma reviravolta em sua vida, quando é descoberto por Suzanne, uma empresária famosa no mundo da música.

Frase

“Uma nação que tenta prosperar a base de impostos é como um homem com os pés num balde tentando levantar-se puxando a alça”. Winston Churchill.

Julgamento

Lula indicará mais dois ministros do STM, que julgarão Bolsonaro e militares condenados.

Vacinas

O mundo quer mais vacinas. América de Trump, antivacina não está ajudando. A maioria dos governos está tentando combater a hesitação em relação às vacinas com ciência e investimento, enquanto os Estados Unidos seguem na direção oposta.

Risco vida humana

Gaza está se tornando um deserto e parece cada vez mais imprópria para a vida humana, escreveu a agência das Nações Unidas para refugiados (UNRWA).

Juíza (I)

A juíza do Tribunal de Justiça e professora da UFRN, Keity de Saboya, promoverá hoje, 16, sessão de autógrafos no STF, em Brasilia, a partir do meio-dia. A magistrada atua como juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, e como supervisora da Política de Racionalidade das Execuções Fiscais e vai lançar o livro “Ne bis in idem: História, teoria e perspectivas”.

Juíza (II)

A juíza Keity de Saboya é um dos talentos da magistratura potiguar. O seu livro de 600 páginas é resultado de doutorado no Max Planck Institut, instituição alemã que atua em todo o mundo, e de onde, no seu centro de pesquisas, já saíram vários Prêmios Nobel.

Falecimento

Faleceu o empresário José Eduardo Vila, aos 75 anos. Ele era um dos mais valorosos empresários do RN. Fundador e presidente do Grupo Morada, administrava o cemitério e crematório Morada da Paz, entre outras empresas. Foi o primeiro cemitério parque do Rio Grande do Norte. A iniciativa deu origem ao Grupo Morada, que reúne as marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial e Morada da Paz Pet, com presença no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Profundo pesar!

Segurança

Reino Unido planeja maior operação de segurança desde a coroação para a visita de Estado de Trump. O tiroteio fatal de Charlie Kirk intensificou a reflexão sobre potenciais ameaças, disseram especialistas. As autoridades britânicas já haviam elaborado planos de segurança abrangentes.

Revelação

Entre a classe baixa da população brasileira, 14% se identifica como mais à direita, sem se considerar bolsonarista, enquanto 11% se vê mais à esquerda, sem se considerar lulista ou petista. Revelou pesquisa da Quaest.