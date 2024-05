Como fazer as comidas saudáveis serem mais gostosas?

Na procura por uma alimentação mais saudável, muitas pessoas enfrentam dificuldade para tornar as refeições saborosas. Embora exista a ideia de que pratos saudáveis não são gostosos, é possível agradar o paladar mesmo nas refeições mais regradas.

Por que a comida saudável é conhecida por ser menos gostosa?

Segundo a nutricionista Ingrid Krichinak, em entrevista ao Terra, alimentos saudáveis não obrigatoriamente precisam ser menos saborosos. Ela ressalta que alimentos ricos em açúcar e gordura muitas vezes são percebidos como mais gostosos devido ao prazer que proporcionam ao paladar. Esses alimentos desencadeiam a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado a sensações de recompensa e prazer.

A escolha por consumir esses alimentos muitas vezes é influenciada por hábitos familiares, experiências da infância, cultura e rotina. O consumo frequente de salgadinhos, doces na infância pode moldar as preferências alimentares na vida adulta, proporcionando a sensação de bem-estar ao consumir opções menos saudáveis.

Além disso, a correria do dia a dia pode levar a uma alimentação desorganizada, resultando em quedas de energia, devido a longos períodos sem se alimentar. Nesses momentos, os alimentos prontos são escolhidos com mais frequência, devido à sua palatabilidade e conveniência, oferecendo uma opção rápida que proporciona uma sensação de recompensa.

Mude os hábitos aos poucos

Assim como os hábitos alimentares não saudáveis podem ser desenvolvidos desde a infância, é necessário estabelecer uma nova rotina e fazer ajustes no dia a dia para adaptar o paladar a sabores mais saudáveis ao longo do tempo, tornando-os saborosos.

Segundo Ingrid, os primeiros dias dessa transição podem ser desafiadores, devido ao ajuste do equilíbrio da dopamina liberada pelo paladar. No entanto, a especialista ressalta que, com o tempo, o paladar se adapta e passa a apreciar as opções mais saudáveis.

Ao iniciar o processo de reeducação alimentar, é fundamental reduzir ainda o consumo de açúcar, alimentos gordurosos e sal. Além disso, planejar as refeições da semana e prepará-las com antecedência pode ser útil para pessoas com rotinas agitadas.

Opte por substituições saudáveis, porém saborosas

Durante a reeducação, é aconselhável fazer substituições saudáveis que não só fornecem nutrientes ao corpo, mas também proporcionam sabor mesmo aos paladares menos adaptados.

Uma sugestão é substituir o óleo de soja pelo azeite no preparo das refeições. Além de ser saboroso e antioxidante, o azeite contém gorduras boas, que podem ajudar na saúde cardiovascular como um todo, em conjunto com hábitos de vida saudáveis.

Para as bebidas, é recomendável trocar refrigerantes e sucos industrializados por opções como água de coco ou sucos naturais. Além de alguns sucos serem ricos em fibras, como suco de goiaba, mamão e ameixa, eles proporcionam maior sensação de saciedade. Já a água de coco possui propriedades antioxidantes e é uma fonte de eletrólitos e minerais.

Outra substituição saudável que proporciona sabor aos pratos é optar pelo arroz integral, em vez do arroz branco. A versão integral oferece mais saciedade, devido à liberação lenta de energia, o que pode auxiliar no processo de emagrecimento e na absorção de nutrientes. Além disso, o arroz integral é uma fonte de magnésio, que ajuda a combater o estresse e melhora a absorção de cálcio.

Escolha bons ingredientes e invista nos temperos

Por fim, escolher ingredientes frescos e de qualidade pode realçar o sabor dos pratos saudáveis. Além disso, o uso de temperos durante o preparo dos alimentos pode adicionar camadas extras de sabor. Ao experimentar diferentes tipos de condimentos, é possível criar combinações que harmonizam entre si e satisfazem o paladar. Além disso, uma alternativa é utilizar o realçador de sabor para intensificar as nuances dos pratos.