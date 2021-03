Como a pandemia está atingindo as crianças

Mom’s Hierarchy of Needs

Sua lição: navegar por mudanças constantes tornou-se algo antigo para todos nós.

“Nossos cérebros estão fartos disso”, disse Forde. “Há uma certa desconexão entre o que aconteceu quando de repente tiramos as crianças da escola e pensamos que era temporário para onde estamos hoje. Não acho que ninguém tenha se curado ou reconciliado essa desconexão. Acho que tem sido mais difícil para nós crianças.”

O que realmente está acontecendo com nossos filhos

É o que os psicólogos chamam de sobrecarga cognitiva.

As crianças têm apenas uma estrutura básica para processar a decepção, disse Jaleel K. Abdul-Adil, professor associado de psicologia clínica em psiquiatria da Universidade de Illinois em Chicago. À medida que as decepções relacionadas à pandemia se arrastam, as crianças lutam para continuar se autorregulando.

“Especialmente as crianças mais novas – elas não sabem como rotular e processar o que sentem”, disse Abdul-Adil, que também atua como codiretor do Centro de Trauma Juvenil Urbano da universidade. “Muitas dessas restrições à pandemia são abstratas e as crianças têm dificuldade em entender isso”.

Lydia Elle, a mãe de London Loree, disse que esta avaliação segue diretamente com o que sua filha experimentou enquanto ela desmaiava no início deste ano.

“Ela costumava ficar muito animada com a escola, agora é apenas algo que ela faz porque precisa”, disse Elle, que dirige a Supplies for Allies, uma butique com tema de justiça social. “No início, havia uma empolgação em fazer tudo na tela. Agora ela quer desesperadamente abraçar os amigos e trocar ideias pessoalmente.”

Thato Mwosa, mãe de três filhos em Milton, Massachusetts, observou que há dias em que seu filho do meio – um menino de 12 anos – parece tão sobrecarregado que não consegue processar nenhum trabalho.

No início deste semestre, Mwosa e seu marido receberam uma carta do professor de seu filho informando que ele estava atrasado para a aula.

“Ele insiste que se conecta a tempo e que está prestando atenção”, disse ela. “Você não quer microgerenciá-los, mas então percebe que precisa se envolver até certo ponto.”

Manifestações de tristeza

Olhando para as frustrações que as crianças estão experimentando em termos de perda, a noção de crianças batendo em uma parede tornou-se uma manifestação do processo de luto, de acordo com Jennifer Kelman, assistente social clínica e terapeuta familiar com um consultório particular em Boca Raton, Flórida. .

Citando os cinco estágios do luto descritos em 1969 pela psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross – negação, raiva, barganha, depressão e aceitação – Kelman sugeriu que as crianças de hoje podem estar presas nas fases de raiva ou depressão.

“É quase como se a esperança e o espanto que as crianças sentem naturalmente tivessem diminuído porque (a pandemia) ainda não acabou para eles”, disse Kelman. “Seu senso de tempo é diferente de nosso senso de tempo como adultos. Eles vivem suas vidas em uma série de eventos: prática, recital de dança ou festa de alguém. Nenhuma dessas coisas acontecem normalmente em um ano.”

Para Nolan Adams, de 3 anos, essa frustração veio na forma de acessos de raiva prolongados e quase inconsoláveis Seu pai, Ben Adams, disse que seu filho bateu na parede no verão passado depois que mudanças no horário de trabalho da família fizeram com que seus pais tivessem que trabalhar em tempo integral e que o menino passasse mais a cada dia cuidando de crianças.

“Seus episódios eram longos – às vezes até uma hora – e era muito difícil acalmá-lo”, disse Ben Adams, um fisioterapeuta em Baltimore. “Nossos médicos dissiparam nossos medos e disseram que era uma época difícil e que ele simplesmente não sabia como expressar seus grandes sentimentos.”

Os grandes sentimentos são diferentes nos alunos mais velhos.