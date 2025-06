Comitiva com secretário de Natal passa por reunião para deixar Israel; saída pode ocorrer nesta segunda

A comitiva de brasileiros em Israel, que reúne o secretário de Planejamento de Natal, Vagner Araújo, prefeitos e autoridades de outras cidades, passou por uma reunião neste domingo (15) para tratar da saída do país. O encontro foi promovido por representantes do Ministério da Relações Exteriores de Israel para abordar a possibilidade de deixar o país via estrada até a fronteira com a Jordânia. A saída pode ocorrer nesta segunda-feira (16).

O secretário Vagner Araújo compartilhou informações sobre a reunião, mostrando os preparativos antes das discussões e também os resultados. “Reunião acabou agora com o embaixador. Ficaram de resolver nossa saída pela Jordânia. Há possibilidade de ser amanhã”, afirmou ele por volta das 20h30 do horário local (14h30 no horário de Brasília).

No sábado (14), o secretário já havia informado que a saída pela Jordânia era a alternativa mais provável, ainda considerando as possibilidades de sair pelo Chipre ou Egito. Da Jordânia, a comitiva esperaria o espaço aéreo abrir, já que se encontra fechado assim como Israel, ou seguiria até à Arábia Saudita, de onde pegaria um voo de volta para o Brasil.

Reunião avalia saída de brasileiros de Israel | Foto: Cedida

A ida de Vagner Araújo a Israel se deve ao cumprimento de uma agenda iniciada no último dia 10 de junho, voltada à inovação urbana, segurança cidadã e cidades inteligentes. A comitiva brasileira é formada por 18 pessoas, e o grupo de estrangeiros conta também com cerca de outros 15 representantes de outros países que também estão participando da programação a convite do governo israelense.

A tensão em Israel permanece desde a madrugada de sexta-feira, com as atividades não essenciais suspensas, depois que o país atacou o Irã. A recomendação do governo local é para que todos permaneçam em casa.

