Comitê de arbitragem da CBF confirma erro em pênalti de Sport x Palmeiras

Globo Esporte

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o parecer técnico do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), formado para revisar lances ocorridos na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, sobre a partida entre Sport e Palmeiras, realizada no último domingo, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Brasileiro.

Segundo o comitê, de forma unânime, houve erro da arbitragem ao marcar o pênalti que resultou no segundo gol da equipe paulista, que venceu o jogo por 2 a 1.

No dia seguinte à partida, os especialistas Nicola Rizzoli, Néstor Pitana e Sandro Ricci analisaram dois momentos do confronto – o primeiro pênalti, na etapa inicial, foi validado. O principal deles, porém, aos 42 minutos do segundo tempo, foi a segunda penalidade assinalada contra o Sport. A jogada envolveu um contato entre o lateral-direito Matheus Alexandre e o meia Raphael Veiga.

“O defensor toca claramente a bola e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. O contato é acidental, consequentemente, a bola atinge a perna direita do atacante, desequilibrando-o e causando a queda, uma situação clara para o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo”, traz o parecer.

O relatório também destaca que o contato posterior é “leve e inevitável”, sendo considerado acidental, consequência natural da própria dinâmica da jogada. Para o comitê, não havia motivo suficiente para a marcação da penalidade, e a decisão deveria ter sido revista com auxílio do VAR.

A análise técnica do CCEI é totalmente contrária ao que foi evidenciado na gravação da cabine do VAR, divulgada logo depois da partida. O árbitro de campo, Bruno Arleu, ao discutir o lance com os responsáveis pelo VAR, aponta que “na hora que ele faz o tique taque, ele toma o toque. ” e é validado por Rodrigo Sá, árbitro de vídeo, que chega a dizer que a trajetória da bola não foi alterada:

“Ele vai tocar na bola, mas não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí vai ter um calço.”

Na segunda-feira, a CBF comunicou o afastamento por tempo indeterminado do árbitro Bruno Arleu de Araújo e do árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá. Para tomar a decisão, a Comissão de Arbitragem da entidade se baseou no parecer do CCEI.