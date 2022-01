Comitê Covid-19/UERN recomenda adiar início das aulas para março

Nessa quinta, 20, o Comitê Covid-19/UERN emitiu uma nota técnica recomendando adiar, para depois do dia 14 de março, o início das aulas presenciais na Universidade, previsto para o próximo dia 2 de fevereiro, de acordo com o calendário universitário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) em setembro de 2021.

O documento também orienta a flexibilização das atividades acadêmicas práticas, respeitando a autonomia dos departamentos e os protocolos de segurança, já a partir desta data. Quanto aos setores administrativos, o Comitê orienta que estes passem a funcionar, já a partir de agora, de forma híbrida, em sistema de rodízio, com o mínimo de pessoas no setor.

De acordo com o documento, a recomendação leva em consideração a presença da variante Ômicron e seu poder de transmissibilidade, o surto de Influenza H3N2 e outras doenças endêmicas em ocasião do período do verão, a ocupação de leitos hospitalares, sufocamento dos serviços de saúde e a proximidade com o período do Carnaval.

O Comitê também chama a atenção para a necessidade da retomada de processos de testagem em massa, vacinação da população em esquema completo, utilização das medidas de prevenção, tais como: uso de máscaras adequadas, uso de álcool 70%, conscientização da população sobre a necessidade de não aglomerar e o combate à desinformação.

A nota técnica do Comitê é uma recomendação à instituição. Cabe ao Consepe analisar e decidir por um possível adiamento ou não do início das aulas presenciais. Nesta sexta-feira (21), às 9h, todos os segmentos da Universidade estarão discutindo um possível adiamento. Na oportunidade, o Diretório Central dos e das Estudantes (DCE) irá apresentar o resultado da enquete realizada entre os discentes. A reunião será transmitida no Canal Uern Oficial no YouTube.