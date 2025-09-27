Comitê avalia dados positivos da segurança pública no RN

Uma vitória do trabalho, do planejamento, da determinação e da dedicação dos que estão à frente dessa luta. Assim, a governadora Fátima Bezerra comemorou a melhoria dos indicadores de segurança no Rio Grande do Norte, apresentados na 2ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (CEGov/PESP), realizada na tarde deste sábado (27), em Mossoró.

Os investimentos contínuos, as parcerias com o governo federal e a valorização das carreiras, política prioritária do governo desde 2019, resultaram na redução dos principais indicadores de criminalidade e reposicionaram o RN no cenário nacional. Hoje, o RN ocupa o quarto lugar no ranking dos Estados com os melhores indicadores de segurança pública do Brasil e o melhor do Nordeste. Até 2018, figurava entre os mais violentos.

De acordo com dados do Ministério da Justiça, em 2024 houve queda de 22,15% no número de homicídios no comparativo com o ano anterior. E Natal foi a capital que mais reduziu os índices de homicídios no Nordeste. Queda de 33,59% em 2024, no comparativo com 2023.

O RN é o terceiro estado do Nordeste com menos roubos de veículos. Entre janeiro e agosto/25, houve redução de 32,5% nesse tipo de ocorrência. Também houve queda acentuada nos roubos de celulares (-31%), residências (-36%), comércio (-33%) e veículos (-32,5%).

“Até 2018, o Rio Grande do Norte estava entre os cinco piores do Brasil no quesito segurança pública. Mas isso mudou. Agora estamos entre os cinco melhores. Isso é fruto de um trabalho sério, competente de nossas forças de segurança. Aproveitamos para agradecer o empenho, a dedicação e a seriedade profissional com que vocês têm atuado”, afirmou a governadora Fátima Bezerra, ressaltando os investimentos e a valorização profissional dos agentes de segurança pública estaduais.

Como resultado de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, emendas parlamentares e contrapartida da gestão estadual, são mais de R$ 430 milhões em investimentos nas forças de segurança pública, com destaque para as novas sedes da Polícia Científica, Polícia Civil, Cavalaria da Polícia Militar, além das construções do Centro Clínico do Corpo de Bombeiros, do 12º e 16º Batalhões da Polícia Militar.

Além dos investimentos substanciais em armamentos, equipamentos, viaturas e unidades especializadas, o governo do Estado adotou a maior política de valorização profissional para as polícias. Foram mais de 19 mil promoções na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.

O secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), coronel Francisco Araújo, considerou os resultados apresentados como altamente positivos. “Estamos no caminho certo, entregando resultados à sociedade.” Araújo falou da importância do trabalho realizado pelos helicópteros da Sesed. “Eles atendem demandas da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Penal. Atende também ao Samu, transportando vítimas de acidentes e órgãos para transplantes”.

Em novembro do ano passado -lembrou o secretário – um helicóptero da Segurança foi acionado para resgatar dois trabalhadores que ficaram presos no alto de uma torre de energia eólica.

*Sistema penal*

Integrante do comitê, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) apresentou indicadores atualizados sobre o sistema penal potiguar. A população carcerária do RN é de 14.094 indivíduos, dos quais 7.869 cumprem penas em regime fechado.

O secretário Helton Edi detalhou o andamento de obras e reformas nas unidades prisionais, além de indicadores positivos nas áreas de saúde, educação, trabalho e controle da violência dentro do sistema carcerário. O resultado é atribuído ao conjunto de ações e investimentos realizados pelo Governo do Estado nas áreas de segurança e administração penitenciária.

“O governo do estado vem investindo muitos recursos, em parceria com o governo federal na melhoria da nossa infraestrutura, das nossas unidades, para que os policiais possam ter um ambiente mais adequado para trabalhar”, observou Edi. Na reunião, ele apresentou a lei sancionada pela governadora, que reestrutura a Secretaria de Administração Penitenciária. “É uma lei que, entre outras coisas, cria a possibilidade de contratar médicos, psicólogos, psiquiatras para que possamos prestar assistência nos presídios.”

O comandante da Polícia Militar, Coronel Alarico Azevedo apresentou os dados sobre a Patrulha Maria da Penha. Foram 12.800 atendimentos, 1.700 processos recebidos e 1.995 mulheres atendidas e em acompanhamento. “Não perdemos nenhuma delas”, informou.

*NÚMEROS DA SEGURANÇA NO RN*

430 milhões de reais investidos na segurança pública do RN entre 2019-2025;

Queda de 17,8% nas mortes violentas (jan-ago/2025 x 2024);

Mais de 700 viaturas e um novo helicóptero para o Estado.

Mais de 5 mil agentes de segurança incorporados desde 2019. Realização de nove concursos para a área de segurança;

Mais de 19 mil promoções entre PMs e Bombeiros, a maior da história, o que revela compromisso do governo com a valorização das carreiras policiais;

Investimentos x queda dos índices de violência

Janeiro-Agosto/2025/SESED/COINE

Roubo de celulares no RN: -31%

Furto de celulares no RN: -5,5%

Roubos a comércios no RN: -33%

Roubos a residências no RN: -36%

Assaltos em via pública no RN: -34%

Roubos de veículos no RN: -32,5%

Furtos de veículos no RN: -3,5%

*Obras em construção*

Nova sede do ITEP (Instituto de Perícias)

Complexo de Delegacias (Polícia Civil)

Regimento de Polícia Montada (Cavalaria da PM)

Centro Clínico do Corpo dos Bombeiros

12° Batalhão da Polícia Militar (Mossoró)

16° Batalhão da Polícia Militar (São Gonçalo do Amarante)