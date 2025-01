Comissão aprova projeto que cria Política Nacional para pessoas com Síndrome de Down

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou a criação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Síndrome de Down. O texto prevê medidas para assegurar a autonomia, a inclusão e a acessibilidade dessas pessoas.

Entre os objetivos da política estão incentivos:

à participação plena e efetiva de pessoas com Down na sociedade;

ao desenvolvimento de capacidades e potencialidades dessa parcela da população; e

à conscientização social sobre a Síndrome de Down.

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG), ao projeto de lei 910/24, do deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR).

O novo texto incorpora referências a outras leis que já asseguram direitos a pessoas com síndrome de Down, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), e determina que o governo federal adote medidas para colocar em prática os objetivos da política.

“Sugerimos um substitutivo contemplando as diretrizes do projeto original e propondo ajustes basicamente nesses dois pontos”, disse o relator.

O substitutivo reforça que são direitos da pessoa com Síndrome de Down todos aqueles já assegurados a pessoas com deficiência, incluindo:

o direito à vida digna;

o acesso integral a ações e serviços de saúde;

a proteção contra qualquer forma de discriminação; e

o acesso à educação.

A proposta obriga o governo federal a adotar medidas relacionadas a essa política, como:

programas de diagnóstico precoce durante a gestação;

promoção da participação efetiva da família nas ações e serviços ofertados; e

apoio à pesquisa científica para tratamentos terapêuticos e medicamentosos; entre outros.

Próximas etapas

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Foto: uol