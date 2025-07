Comércio exterior impulsiona economia do RN com superávit de US$ 210,8 milhões

O Rio Grande do Norte reafirma sua presença no cenário do comércio internacional e fecha o primeiro semestre de 2025, com o superávit de US$ 210,8 milhões (dólares), resultado de um acumulado de US$ 667,2 milhões em transações comerciais. Deste valor, o estado movimentou US$ 439 milhões em exportações e US$ 228,2 milhões em importações. Esses e outros dados estão disponíveis no Boletim Semestral da Balança Comercial do RN Nº09/2025, divulgados nesta sexta-feira (04) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação.

A força das cadeias produtivas locais e sua competitividade no mercado global, estiveram presentes durante todo o primeiro semestre deste ano na economia potiguar. Entre os principais produtos exportados, o destaque absoluto foi o óleo combustível, com um volume de US$ 212,0 milhões, consolidando o setor energético como o principal vetor da pauta exportadora do estado. A fruticultura irrigada também manteve papel de protagonismo, com melões frescos movimentando US$ 54,1 milhões, melancias frescas com US$ 28,2 milhões e mamões papaias frescos com US$ 11,8 milhões figurando entre os cinco itens mais exportados, ao lado de outros óleos combustíveis (US$ 23,7 milhões).

Os principais destinos das exportações foram: Panamá com US$ 184,8 milhões, seguido por Estados Unidos, Países Baixos, Espanha e Reino Unido. A distribuição geográfica diversificada reflete a consolidação das parcerias comerciais com mercados da América, Europa e Caribe.

No que diz respeito às importações, o RN se destacou pela aquisição de outras gasolinas, exceto para aviação que movimentou US$ 32,6 milhões, seguido por trigos e misturas de trigo com centeio (US$ 27,3 milhões), células fotovoltaicas (US$ 22,4 milhões), óleo diesel (US$ 17,4 milhões) e outros conversores elétricos estáticos (US$ 8,7 milhões). Esses insumos atendem a demandas de setores industriais, energéticos e da cadeia de abastecimento local, refletindo a crescente modernização da economia potiguar.

Os principais países de origem das importações foram: China movimentando US$ 70,0 milhões, seguida de Rússia, Estados Unidos, Argentina e Uruguai, revelando a presença ativa do estado em corredores estratégicos de comércio global, incluindo mercados asiáticos, europeus e sul-americanos.

“O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte de incentivo à nossa balança comercial, e principalmente, às exportações seguem em ritmo forte e reafirmam o dinamismo da nossa economia” afirmou o secretário da SEDEC, Alan Silveira, ao observar o cenário econômico.

A equipe técnica da SEDEC responsável pela análise e elaboração do Boletim, destaca o motivo dos resultados positivos deste primeiro semestre: “ a capacidade do Rio Grande do Norte de manter-se competitivo, diversificado e bem posicionado nas redes internacionais de comércio” é o que tem mantido a economia potiguar em constante movimento, aponta os pesquisadores.

Para acesso ao Boletim Semestral, clique aqui.