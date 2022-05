Comerciantes habilitados para o Pingo e Boca da Noite devem realizar credenciamento hoje

Na noite dessa segunda-feira, 16, foram divulgados os nomes dos comerciantes que fizeram o cadastro junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos para instalar estruturas no Corredor Cultural para o Pingo da Mei Dia e o Boca da Noite.

Os 267 selecionados devem se dirigir à Biblioteca Municipal Ney Pontes, até as 17h, para realizar o credenciamento e, em seguida, o pagamento da taxa de locação do terreno. Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento.

De acordo com o edital, após o credenciamento, será emitido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, que deverá ser quitado conforme a data de vencimento do título. “A Seimurb, após a comprovação do pagamento, realizará a expedição do Termo Autorizativo”, informou.

A lista com os nomes dos comerciantes habilitados está disponível no site da Prefeitura. As áreas definidas para a instalação das barracas são: Teatro (sigla T), Memorial (M), Estacionamento da Convivência (EC), Ciclovia (C) e Rua Augusto Severo (AS).

Quem for instalar as estruturas para os eventos, devem seguir o que prevê o decreto publicado no JOM na semana passada. Pequenos ambulantes que comercializam cachorro-quente, milho verde, batata frita e outros produtos do gênero alimentício, estão isentos do pagamento da taxa de ocupação.

No que diz respeito ao “Pingo da Mei Dia”, será permitida a instalação dos equipamentos a partir das 18h do dia 1º de junho até as 6h do dia 4 de junho. Referente ao “Boca da Noite”, a instalação deve ser feita a partir das 18h do dia 21 de junho, até as 12h do dia 25 de junho.