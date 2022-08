Um comerciante foi morto a tiros na cidade de Florânia, região Seridó do RN, nessa quinta-feira (18). Nenhum suspeito foi preso. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi identificado como Francisco Macêdo.

Ele foi morto por dois homens encapuzados na frente do seu comércio. Ainda segundo as autoridades, os criminosos estavam armados com uma espingarda calibre 12 e uma pistola 380.

Segundo a PF, a vítima já foi indiciada por contrabando de cigarros no Estado, nos anos de 2017 e 2021.