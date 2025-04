Começa nesta sexta-feira a 11ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN, no Centro de Convenções de Natal

A partir desta sexta-feira, 25 de abril, até o sábado, dia 26, o Centro de Convenções de Natal será palco da 11ª edição da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte – Femptur. Com entrada gratuita, o evento funciona das 14h às 22h e promete movimentar o turismo potiguar, reunindo cultura, gastronomia, artesanato, experiências e oportunidades de negócios.

A Femptur já se consolidou como uma das principais vitrines do turismo regional e é organizada pelos empresários Antônio Roberto Rocha e Gustavo Porpino, da Argus Eventos. A Feira tem expectativas otimistas para este ano, projetando um aumento de 25% no público em relação à edição anterior. Segundo estimativas, cerca de 14 mil visitantes deverão passar pelo evento, superando os 11.500 registrados em 2024.

Com mais de 80 estandes confirmados, o evento promete oferecer uma ampla gama de atrações que abrangem setores como gastronomia, passeios turísticos, fotografia, cultura, artesanato e agricultura familiar, reforçando sua contribuição para o fortalecimento do turismo potiguar. Além de expositores com produtos e serviços ligados ao turismo, o público encontrará atrações que destacam a cultura local, a agricultura familiar, roteiros de aventura, experiências gastronômicas e oficinas temáticas. O credenciamento é feito na entrada do evento, de forma gratuita.

Entre as novidades deste ano está o lançamento da campanha “Priorize o RN”, que busca valorizar o turismo interno e fortalecer os pilares da cultura potiguar: o artesanato, a gastronomia, a agricultura familiar e os destinos locais. “Nosso objetivo é que as pessoas redescubram o encanto do Rio Grande do Norte e sintam orgulho das riquezas que este estado oferece. A Femptur surge como um ponto de encontro único, onde os visitantes podem se conectar com o que há de mais genuíno e autêntico em nossa cultura e território”, comenta Antônio Roberto.

O evento conta com apoio do Emprotur, Banco do Nordeste, Governo do Estado, Prefeitura do Natal, Sebrae, Sistema Fecomércio-RN, Data Show, Natal Convention Bureau e Serhs Natal Grand Hotel & Resort. Chega a sua 11ª edição reforçando a importância do turismo como ferramenta de desenvolvimento sustentável e incentivo à identidade regional com suas serras, praias, trilhas, cavernas, gastronomia rica, opções para todos os gostos.

SERVIÇO – 11ª Femptur

Data: 25 e 26 de abril de 2025

Local: Centro de Convenções de Natal

Hora: 14h às 22h

Entrada gratuita