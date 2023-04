Começa nesta quarta-feira, em Aparecida, a 60ª Assembleia Geral dos bispos do Brasil

Silvonei José – Aparecida – Vatican News

Tem início nesta quarta-feira, dia 19 de abril e se conclui no próximo dia 28 a 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O encontro do episcopado brasileiro se realiza, como todos os anos, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP).

O tema central dessa Assembleia é a Avaliação Global da Caminhada da CNBB nos últimos quatro anos. Ao encerrar o quadriênio iniciado em 2019, a atual Presidência apresenta o relatório das atividades realizadas e encaminha as eleições dos seus novos membros (presidente, 1º e 2º vice-presidentes e secretário-geral) e dos presidentes das 12 Comissões Episcopais Permanentes. Também serão escolhidos dois representantes da CNBB no Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) e dois bispos que participarão do processo do Sínodo sobre a Sinodalidade, em Roma.

Durante uma das reuniões do Conselho Permanente os bispos fizeram os testes no sistema de votação que será utilizado nas eleições da nova Presidência da CNBB e dos presidentes das Comissões Episcopais, bem como dos representantes da CNBB no Sínodo e no Conselho Episcopal Latino Americano (Celam).

Muitos os jornalistas credenciados que seguirão os trabalhos no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde os bispos estarão reunidos. A imprensa, presencial e virtual vai receber comunicados, releases e orientações sobre o evento por e-mail e/ou WhatsApp, além de terem a possibilidade de participação nas coletivas de imprensa, tanto presencial quanto remotamente.

Diretrizes

Por conta do processo sinodal, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE) não serão atualizadas nesta assembleia eletiva, conforme é feito tradicionalmente. O objetivo, neste campo, segundo o secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, será “discernir o caminho da Igreja no Brasil rumo à atualização das diretrizes”. Esse processo será continuado na perspectiva da escuta e da incorporação dos resultados do Sínodo cujas assembleias ocorrem neste e no próximo ano. Os bispos divulgaram uma carta sobre esse processo de atualização.

Mensagens

As Assembleias Gerais da CNBB são momentos de convivência e de oração conjunta entre os bispos e de decisões sobre a missão da Igreja no Brasil. Na oportunidade, serão preparadas três mensagens do episcopado: ao Papa, ao prefeito do Dicastério para os Bispos e ao Povo Brasileiro. Esta deverá ser divulgada no dia 27 de abril.

Temas

Além da reflexão sobre a caminhada nos últimos anos, os bispos abordarão prioritariamente questões como o regimento da entidade; o relatório econômico, textos litúrgicos e assuntos de liturgia e doutrina. Até o momento, 15 temas diversos já estão definidos na pauta, como as análises de conjuntura eclesial e social, o Acordo Brasil – Santa Sé, as Campanhas da Fraternidade, o 15º Encontro Intereclesial das CEBs e a saúde integral do clero.

60ª Assembleia Geral da CNBB

Sobre os trabalhos de preparação para esta 60ª Assembleia Geral da CNBB o subsecretário adjunto geral da CNBB, padre Patriky Samuel Batista, conversou com a Rádio Vaticano – Vatican News…

Celebrações e retiro

Todos os dias, no Santuário Nacional, às 18h30, os bispos participarão das celebrações eucarísticas da 60ª AG CNBB. Haverá também uma celebração penitencial no dia 23 de abril e uma celebração inter-religiosa, no dia 26 de abril. O retiro espiritual será realizado no sábado, 22, e domingo, 23.

Os trabalhos terão início todos os dias com as Laudes e a primeira sessão.