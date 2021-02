Começa hoje as inscrições para seleção de profissionais para o Projeto “História das Histórias: nas trilhas do cordel”

Nesta quarta-feira (10), inicia o período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar profissionais de níveis superior, médio e fundamental para atuação no Projeto “História das Histórias: nas trilhas do cordel”. Em razão da pandemia do Covid-19, as inscrições serão realizadas eletronicamente.

A solicitação de inscrição deve ser enviada pelo endereço eletrônico: [email protected] durante os dias 10 a 13 de fevereiro de 2021. O candidato deve enviar juntamente com a ficha de inscrição, específica para cada cargo e disponível nos anexos do edital, os seguintes documentos: Documento oficial de identificação com foto; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Anexos do cargo devidamente preenchido e seus comprovantes; e Comprovação da experiência profissional mediante Declaração e/ou Atestado assinado por autoridade competente, em caso de não haver inscrição em carteira de trabalho. Toda documentação deve ser digitalizada e enviada em formato PDF.

Será aceita somente uma inscrição para cada candidato, que deverá informar qual cargo ofertado no edital deseja disputar. Não há cobrança de taxa de inscrição. O Processo Seletivo consistirá de Prova de Títulos, com caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. O PSS terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O edital foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) onde constam todos os critérios exigidos para cada cargo. O edital e os anexos estão disponíveis em: http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2021/02/04/jom-n-o-599b/.

O Processo Seletivo será realizado com base nos recursos provenientes de doações ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência (FIA), através do Santander (Brasil) S/A, pelo Programa Amigo de Valor, que contribui para melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes.

VAGAS OFERTADAS

– Coordenador de Projeto Social (1 vaga; salário/mensal: R$ 2.500,00 – carga horária: 20h/s)

– Oficineiro de Nível Superior I (1 vaga; salário/mensal: R$1.800 – carga horária: 20h/s)

– Oficineiro de Nível Superior II (1 vaga; salário/mensal: R$1.800 – carga horária: 20h/s)

– Oficineiro de Nível Médio (1 vaga; salário/mensal: R$ 1.600 – carga horária: 20h/s)

– Oficineiro de Nível Médio/Técnico (1 vaga; salário/mensal: R$ 1.600 – carga horária: 20h/s)

– Oficineiro de Nível Fundamental (1 vaga; salário/mensal: R$ 1.088 – carga horária: 20h/s)

CRONOGRAMA

Publicação do edital: 4 de fevereiro de 2021

Solicitação de inscrição: 10 a 13 de fevereiro de 2021

Análise Curricular: Até o dia 18 de fevereiro de 2021

Resultado Preliminar do Processo Seletivo: Até o dia 19 de fevereiro de 2021

Recebimento de Recurso Administrativo Contra Resultado Preliminar: 24h após o resultado preliminar

Resultado Final: Até o dia 1º de março de 2021