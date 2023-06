Comarca de Mossoró ganha Centro Especializado de Atenção à Vítima de Crimes

Este é o 14º CEAV inaugurado e a previsão do TJRN é de ampliar esse número para que possa abranger todo estado do RN. O objetivo da ação é garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais no Estado do Rio Grande do Norte sejam tratadas com dignidade, igualdade e respeito, no âmbito do Poder Judiciário Estadual e dos órgãos auxiliares do sistema de Justiça, levando-se em conta a aflição ou choque a que foram submetidas ao passarem por esse tipo de situação.