Com viaturas blindadas e reforço de policiais, PRF promete tolerância zero para infrações no Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificará a fiscalização nas rodovias do Rio Grande do Norte durante o Carnaval, com foco na segurança viária e na redução de acidentes. A Operação Carnaval 2025 contará com reforço no efetivo, blitze diárias para coibir embriaguez ao volante e comandos permanentes de velocidade. A cidade de Caicó, que sedia o maior Carnaval do estado, terá atenção especial, com policiamento ampliado e presença de agentes vindos de outras delegacias e estados.

O superintendente da PRF no Rio Grande do Norte, inspetor Péricles Venâncio, destacou que o objetivo da operação é impedir que condutores sob efeito de álcool circulem pelas rodovias. “Vamos estar fazendo um cerco na cidade de Caicó para não permitir que as pessoas consumam bebida alcoólica e depois dirijam de volta às suas cidades”, afirmou. Segundo ele, comandos de alcoolemia serão montados estrategicamente para identificar e retirar das estradas motoristas que representem risco.

Outra prioridade será o combate ao excesso de velocidade. A PRF manterá radares móveis ativos em trechos considerados críticos para acidentes. Além disso, ultrapassagens indevidas continuarão sendo alvo de fiscalização rigorosa, já que figuram entre as principais causas de sinistros graves. De acordo com Anderson Costa, chefe de operações da PRF no estado, a recorrência dessas infrações tem sido preocupante. “Por mais que a notificação tenha um valor alto, as ultrapassagens indevidas continuam acontecendo”, ressaltou.

A Operação Carnaval contará ainda com novas viaturas blindadas. Recentemente, a PRF recebeu 18 veículos blindados para atuação no Rio Grande do Norte, dos quais quatro foram destinados à região do Seridó, abrangendo as unidades operacionais de Caicó e Campo Redondo. O modelo das viaturas, que possui blindagem parcial na parte frontal e parabrisas, proporciona maior proteção aos agentes durante abordagens.

Além da repressão às infrações, a PRF também manterá ações educativas para orientar os motoristas. “A intenção não é multar, e sim educar”, explicou Anderson Costa. No entanto, ele reforçou que os condutores flagrados em descumprimento das normas serão autuados. “Verificada a infração, temos a obrigação de notificar. Se não houver irregularidade, não há multa”, afirmou.