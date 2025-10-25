Com uma a menos, Brasil segura pressão e vence a Inglaterra em Manchester

Com brilho no início e garra no fim, a seleção brasileira feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1 neste sábado, em amistoso disputado no Etihad Stadium, em Manchester. Bia Zaneratto, aos oito minutos, e Dudinha, aos 17, deram vantagem ao Brasil, só que Angelina foi expulsa ainda no primeiro tempo, obrigando a equipe de Arthur Elias a se segurar na defesa para garantir a vitória. Georgia Stanway, de pênalti, marcou o gol inglês no início do segundo tempo, e a seleção local pressionou em busca do empate, mas o Brasil resistiu até o apito final.

PRÓXIMO JOGO: ITÁLIA

O segundo amistoso do giro pela Europa será terça-feira, contra a Itália, em Parma. Depois de vencer a Inglaterra, atual campeã europeia, a seleção brasileira vai encarar a surpresa da última Eurocopa. Ano passado, a seleção italiana feminina chegou pela primeira vez a uma semifinal de Euro, eliminada justamente pela Inglaterra, na prorrogação.